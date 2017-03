Microbuz cãutat în Franta, descoperit în Albita

marți, martie 14, 2017, 3:00

Duminicã, 12 martie, in jurul orei 9.00, in PTF Albita s-a prezentat, pentru efec tuarea formalitãtilor de con trol necesare trecerii frontie rei, pentru a intra in tarã, Gheorghe C., cu cetãtenie romanã si Republica Moldova, in varstã de 27 de ani, con ducand un microbuz marca Volkswagen Crafter inmatriculat in Republica Moldova. Existand suspiciuni cu privi re la provenienta mijlocului de transport, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care s-a stabilit cã autove hiculul in cauzã figureazã in bazele de date ca bun cãutat pentru confiscare, semnalare introdusã de Franta. Gheorghe C. a declarat cã are doar calitatea de sofer al unei societãti de turism cu sediul in Chisinãu si nu are cunostintã despre faptul cã autovehiculul este cãutat de autoritãti. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de tãinuire, iar microbuzul, in valoare de 40.000 lei, a fost indisponibilizat in vederea continuãrii cercetãrilor.