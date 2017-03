MEN pregãteste un nou calendar si o nouã metodologie de concurs pentru inspectori si directori scolari

vineri, martie 10, 2017, 3:00

Ministerul Educatiei pregãteste un nou calendar si o nouã metodologie pentru organizarea concursurilor pentru posturile de inspectori scolari si directori ai unitãtilor scolare.

ßÎn momentul de fatã, Ministerul Educatiei pregãteste un nou calendar si in aprilie incep concursurile pentru ocuparea functiilor de inspector general si general adjunct, dupã care urmeazã concursurile pentru functiile de inspector si de director si director adjunct pentru celelalte unitãti scolare’, a precizat secretarul de stat in MEN Kiraly Andras Gyorgy. La randul sãu, secretarul de stat in MEN Gabriel Ispas a arãtat cã Ministerul Educatiei pregãteste si o nouã meto dologie de organizare a con cursurilor. ßAm aprobat un grup de lucru care sã actualizeze me – todologia de concurs in conformitate cu Ordonanta 96, intratã ulterior vechii metodologii in vigoare, iar ceea ce imi doresc este sã nu mai ajungem la situatia in care sunt directori care nu sunt prin concurs’, a explicat Ispas. El a adãugat cã din acest grup de lucru fac parte numai persoane care lucreazã in invãtãmantul preuniver – sitar. ßVrem sã organizãm in partea a doua a lunii august concursuri si neam dori ca in maxim 30 de zile oamenii sã stie sã-si pregãteascã dosarele, sã nu facem nimic in pripã. Metodologia trebuie actualizatã’, a mai spus Ispas. Deputatii din Comisia de invã tã – mant au respins, in final, propu nerea legislativã initiatã de parlamentari ai PNL si PMP care prevede cã in functiile vacante de director sau director adjunct din institutiile de invãtãmant preuniversitar nu pot fi numite persoane care au ocupat functia de director in unitatea respectivã si care nu au fost admise la concurs sau nu au participat la concurs. ßÎn cazul prevãzut la alineatul 7, in functiile rãmase vacante sau care se vacanteazã intre perioadele de concurs nu pot fi numite persoane care panã la organizarea concursului au ocupat functii de director sau de director adjunct in unitatea de invãtãmant respectivã si care nu au participat la concurs ori s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise’, se aratã in proiectul care modificã Legea Educatiei.