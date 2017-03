Membrii ALDE Vaslui îsi aleg conducãtorii

vineri, martie 3, 2017, 3:00

În aceastã perioadã, ALDE Vaslui este în plin proces electoral, pânã pe data de 15 mai urmând a se încheia alegerile interne în toate filialele comunale orãsãnesti si municipale ale partidului. Ulterior, vor fi organizate alegeri în cadrul Organizatiei Judetene, pentru desemnarea reprezentantilor judetului Vaslui la Congresul National al ALDE.

În data de 31 ianuarie, prin vot unanim al membrilor Biroului Executiv Judetean ALDE Vaslui s-a decis demararea alegerilor interne in judet, primele de dupã constituirea acestui partid, incepand cu luna februarie. ‘Demararea alegerilor ‘de jos in sus’ este atat statutarã, cat si normalã. Acest proces va consolida pozitiile celor care au obtinut rezultate bune, va elimina oportunistii, iar rezultatul va fi o delegatie cu adevãrat reprezentativã la Congresul National ALDE’, ne-a declarat Dorin Emil copresedintele Organizatiei judetene ALDE Vaslui. Alegerile vor incepe cu organizatiile din cele 81 comune vasluiene, urmate de cele 2 orase si cele 3 municipii. Pentru o mai bunã desfãsurare, s-a decis ca presedintii organizatiilor municipale si orãsãnesti sã se ocupe de coordonarea acestor alegeri conform impãrtirii zonale a judetului. Astfel, Organizatia Municipalã Vaslui se va ocupa de alegerile din filiala proprie si alte 29 de comune, organizatia Barlad, de alte 20 comune, iar cea din Husi, de 14 comune din zonã. La randul lor, organizatiile orãsenesti Murgeni si Negresti vor rãspunde fiecare de buna desfãsurare a alegerilor din cate 9 comune din aria de competentã. Alegerile in toate filialele comunale, orãsenesti si municipale trebuie sã se incheie panã la data de 15 mai, ulterior urmand a fi inaintatã cãtre Filiala Centralã, spre aprobare, o datã calendaristicã pentru organizarea Conferintei Judetene, in vederea alegerilor in cadrul Organizatiei Judetene si a desemnãrii participantilor la Conferinta Nationalã a ALDE. Panã in prezent, procesul alegerilor interne a fost incheiat in 22 de comune, precum si in cadrul Organizatiei Municipale Vaslui de Pensionari si a celei de Femei.