Mãsuri pentru asigurarea accesului la finantare a producãtorilor agricoli si piscicultorilor

joi, martie 23, 2017, 3:00

Producãtorii agricoli si cei din sectorul piscicol – persoane fizice sau juridice – vor fi sprijiniti sã obtinã finantare pentru campania agricolã de primãvarã, pentru achizitionarea de terenuri agricole în vederea extinderii exploatatiilor, precum si pentru modernizarea si eficientizarea acestora, potrivit unei Ordonante de Urgentã adoptate la ultima sedintã de Guvern, cea de joi, 16 martie. Mãsurile adoptate au în vedere cresterea procentului de garantare pentru fermierii care solicitã credite pentru achizitionarea de terenuri agricole, extinderea categoriei de beneficiari si simplificarea procedurilor în domeniul garantãrii, toate acestea având scopul sã faciliteze accesul la credite si, implicit, sã asigure conditii pentru cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene alocate României pentru agriculturã si pisciculturã.

La ultima sedintã de Guvern, a fost adoptatã o Ordonantã de Urgentã care va veni in sprijinul producãtorilor agricoli si a celor care au exploatatii piscicole in accesarea de credite garantate de stat. Actul normativ modificã si completeazã trei acte normative care legifereazã aspecte legate de finantarea domeniului agricol: OUG nr.43/2013 privind unele mãsuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acorduluicadru cu CE si FMI si OUG 49/2015 privind gestionarea financiarã a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantãrii. Prin actul normativ adoptat joi de guvern, va creste procentul de garantare a creditelor acordate fermierilor pentru achizitia de terenuri agricole de la 50% la 80%, se propun mãsuri de reducere a comisionului de garantare de la 3,8% la 2% si se extinde categoria potentialilor beneficiari atat in sectorul agricol, cat si in acvaculturã. Aceste garantii se acordã pentru credite acordate de cãtre institutiile finantatoare pentru achizitia de terenuri cu destinatie agricolã, panã la maximum 80% din valoarea creditului. În acest caz, diferenta de 20% va fi acoperitã din alte surse, cum ar fi respectiv terenul achizitionat si/sau alte bunuri aflate in proprietatea acestora sau a tertilor garanti. Modificarea adusã de Guvern, inclusiv cresterea procentului de garantare de la 50% la 80%, are in vedere faptul ca in prezent institutiile finantatoare iau in garantie terenuri cu destinatie agricolã la aprox. 40% din valoarea acestuia, diferenta neputand fi acoperitã de beneficiari. Garantiile se acordã si in cazul creditelor pentru finantarea productiei agricole, a productiei piscicole sau a investitiilor in domeniul agricol si cel al acvaculturii, altele decat cele finantate din Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014-2020 si Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 panã la maximum 80% din valoarea acestora. O altã categorie de credite care vor beneficia de o garantie extinsã din partea statului este cea a creditelor acordate de institutiile finantatoare beneficiarilor PNDR 2014 – 2020, respectiv POPAM 2014-2020, pentru finantarea proiectelor de investitii sprijinite prin aceste programe panã la maximum 80 % din valoarea acestora. Potrivit reglementãrilor in vigoare, (OUG nr. 43 /2013) se acordã garantii de panã la 50% din valoarea creditelor contractate de fermieri pentru extinderea suprafetelor exploatate – garantii pentru achizitia de terenuri agricole – si de 80% in cazul creditelor pentru stimularea productiei agricole, zootehnice si de investitii in aceste domenii. Garantiile din prevederile prezentului act normativ se acordã pentru toate tipurile de credite cu o valoare de panã la 3.000.000 euro, respectiv 2.400.000 euro valoarea garantiei. Actul normativ adoptat sãptãmana trecutã include reglementãri privind sursa de finantare, statutul sumelor din care se constituie plafonul de garantare, conditiile de accesare a garantiilor, regimul sumelor acordate, a dobanzilor incasate si a comisioanelor de garantare. De asemenea, sunt prevãzute mãsuri pentru recuperarea valorii garantiei executatã de institutia finantatoare in situatia in care beneficiarii nu-si respectã obligatiile contractuale, prin inlocuirea biletului la ordin, pe care il emitea imprumutatul in favoarea Fondurilor de garantare ca mãsurã asiguratorie, in conformitate cu prevederile actului normativ, cu contractul de fidejusiune, instrument acceptat si utilizat in prezent de institutiile finantatoare, care securizeazã fondurile nationale pe seama cãrora se acordã aceste garantii.