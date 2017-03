Mãsuri împotriva pãtrunderii pestei porcine africane

luni, martie 13, 2017, 3:00

Reprezentantii Centrului Local de Combatere a bolilor transmibile ale animalelor din judetul Vaslui au luat o serie de mãsuri care asigurã prevenirea pãtrunderii si rãspandirii pestei porcine africane pe teritoriul national, in conditiile in care au fost identificate focare ale acestei boli in tãri vecine care au frontierã cu Romania. Directorul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui, Traian Petcu, a prezentat prevederile OUG prin care au fost stabilite mãsuri pentru prevenirea si detectarea imediatã a pestei porcine africane, in vederea supravegherii pasive atat la porcii domestici, cat si la mistreti, intãrirea si imbunãtãtirea mãsurilor de biosecuritate in fermele de porci, pentru a preintampina introducerea virusului cu produse din carne de porc contaminatã din aceste tãri. Documentul simplificã procedurile administrative, astfel incat, la nevoie, sã se poatã actiona, in regim de urgentã, la vanarea organizatã a animalelor sãlbatice. De asemenea, s-a dispus intensificarea controalelor la punctele de intrare in tarã de la frontiera cu Ucraina si cu Republica Moldova, pentru a preintampina introducerea virusului cu produse din carne de porc contaminatã din aceste tãri. Totodatã, primãriile au fost solicitate sã identifice anumite zone, care sã respecte distanta panã la panza freaticã si resursele de apã, unde vor fi ingropate cadavrele animalelor, in cazul aparitiei unui focar de pestã porcinã africanã. Pesta porcinã africanã este o boalã viralã a porcinelor domestice si sãlbatice, cu evolutie rapidã si mortalitate de 100% pentru animalele care se imbolnãvesc.