Mama care si-a aruncat pruncul în sobã, cercetatã pentru profanare de cadavre!

joi, martie 9, 2017, 3:00

Procurorii vasluieni au deschis dosar penal pe numele Monicãi Popa, femeia din Hoceni care, pentru a ascunde o sarcinã nedoritã, si-a aruncat în foc nou-nãscutul. Fapta ei a fost descoperitã de medicii huseni care încercau sã-i scape viata în urma hemoragiei post nastere. Se asteaptã definitivarea cercetãrilor si rezultatul necropsiei, pentru a se vedea dacã fãtul s-a nãscut mort, în urma unui avort spontan, sau dacã trãia, caz în care încadrarea juridicã a faptei ar fi mult mai gravã, cea de vãtãmare sau ucidere de cãtre mamã a nou nãscutului. Cazurile în care mamele si-au omorât bebelusii nu sunt o raritate în judetul nostru, în ultimii ani, sase femei fiind condamnate sau asteptând pedeapsa pentru fapte asemãnãtoare.

Monica Popa, in varstã de 35 de ani, din satul Oteleni, comuna Hoceni, a fost gãsitã in locuintã, luni, 6 ianuarie, de cãtre mama ei intr-o stare ingrozitoare, cu o hemoragie abdominalã abundentã. Transportatã de urgentã la Spitalul Municipal ‘Dimitrie Castroian’ din Husi, femeia a avut nevoie de transfuzii masive pentru a i se salva viata, ulterior, in urma controlului medical, medicii descoperind cã aceasta prezenta semnele unei nasteri recente. ‘Cazul a fost unul deosebit, pacienta avea o stare gravã. S-au luat analizele, s-a vãzut cã are nevoie urgentã de transfuzie de sange. Ulterior, a mãrturisit ce sa petrecut la domiciliu’, a precizat medicul Virgil Trofin, din cadrul Spitalului Municipal Husi. Femeia a povestit cã, pe data de 1 martie, ar fi suferit un avort spontan; ulterior, pentru a scãpa de fãt, l-a aruncat in foc. Mamã a 3 copii cu varste intre 5 si 17 ani, proveniti din douã cãsãtorii, proaspãt divortatã, Monica Popa ar fi rãmas gravidã in urma unei relatii pasagere si, profitand de vremea rece, a ascuns sarcina chiar si fatã de pãrinti ori apropiati, purtand haine groase. Atat medicilor, cat si politistilor, femeia le-a spus cã suferise un avort spontan, fãtul fiind mort, si a incercat sã ascundã acest lucru pentru a nu da nastere barfelor. Cazul a fost preluat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vaslui, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Husi, care au deschis un dosar penal pe numele femeii, pentru comiterea infractiunii de ßprofanare de cadavre’. La audieri, Monica Popa si-a mentinut declaratiile initiale, iar politistii incearcã acum, pe baza urmelor si a mijloacelor de probã ridicate de la locul faptei, care vor fi supuse unei expertize, sã stabileascã varsta fãtului la momentul nasterii. În functie de concluziile medicolegale, se va face incadrarea juridicã a faptei si, dacã se va dovedi cã pruncul trãia, Monica Popa poate fi acuzatã de vãtãmare sau ucidere a nou-nãscutului de cãtre mamã. Acest caz a intrat si in atentia specialistilor de la Protectia Copilului Vaslui, care au decis ca, deocamdatã, cei trei copii ai presupusei mame ucigase sã rãmanã in grija bunicilor materni, urmand a le fi asiguratã consiliere psihologicã, iar familia sã fie monitorizatã pentru a se vedea dacã pot sã asigure conditii decente de trai minorilor. Deocamdatã, Monica Popa, este in continuare internatã in spital, urmand ca, atunci cand starea sa medicalã o va permite, anchetatorii sã decidã dacã este cazul sã cearã instituirea unei mãsuri preventive.

Galeria monstrilor se mareste

Cazul de la Hoceni nu este primul in care o femeie din judetul Vaslui incearcã sã scape de nounã scutul nedorit, folosind uneori metode socante sau de neinchipuit. În 2013, o adolescentã, Mãdãlina Roxana Diaconu, din comuna Bunesti-Averesti, elevã in clasa a XI-a la un liceu din Husi, sia omorat copila abia nãscutã, dupã care i-a pus corpul intr-o pungã pe care a ascuns-o dupã un fotoliu in camera in care locuia in gazdã. Tanãra a fost condamnatã definitiv de Curtea de Apel Iasi la 2 ani de inchisoare cu executare, asta dupã ce, initial, judecãtorii huseni acordaserã doar o pedeapsã cu suspendare. Cu doi ani inainte, o minorã in varstã de 16 ani din Fruntiseni si-a aruncat, imediat dupã nastere, fetita in WC-ul din curte. Adriana O. a fost condamnatã la 2 ani de internare intr-un centru de reeducare, pentru pruncucidere. În 2014, Ana Maria Surliac, de 27 de ani, din Serbotesti, Solesti, sia ucis cu sange rece nou-nãscutul, prin sufocare, dupã care l-a infãsurat intr-o pãturã si s-a dus linistitã sã se culce alãturi de ceilalti doi copii ai ei. A doua zi, dupã ce a vãzut cã bebelusul nu mai suflã, l-a dus in curte, l-a acoperit cu frunze si cregi, cãrora le-a dat foc, apoi a aruncat resturile in WC-ul din curte. Ana Maria Surliac a fost condamnatã initial la doar un an de inchisoare cu suspendare, pe motiv cã nu era responsabilã de faptele ei, din cauza unei depresii post nastere. Ulterior, Curtea de Apel Iasi a decis desfiintarea, in integralitate, a sentintei penale pronuntate de Judecãtoria Vaslui si a trimis dosarul spre rejudecare cãtre o altã instantã, Tribunalul Vaslui, pe rolul cãreia se aflã si in prezent. Cel mai recent caz este cel al barlãdencei Cristina Petriman, o dispecerã de taxi in varstã de 34 de ani, care, in luna noiembrie anul trecut, imediat dupã ce a nãscut, sia sufocat bebelusul sub propria greutate si, dupã ce a tinut mai multe zile cadavrul in casã, l-a aruncat intr-un container cu gunoi. Arestatã preventiv pentru comiterea infractiunii de vãtãmare sau ucidere a nou nãscutului de cãtre mamã, femeia a povestit anchetatorilor cã ar fi recurs la acest gest de frica mamei sale, pentru cã mai avea 2 copii nãscuti ßdin flori’. Însã cel mai inficosãtor caz este cel al altei barlãdence, Roxana- Elena Smocot, in varstã de 27 de ani, care, in iunie 2015, si-a omorat cu deosebitã cruzine pruncul in varstã de doar cateva zile. Dupã ce l-a ucis, lovindu-l de mai multe ori cu capul de mobila din casã, a dus corpul micutului in baie, unde l-a transat cu o tiglã si l-a pus in mai multe pungi. Fapta a fost descoperitã de cumnata ei, alertatã de fiul care, impreunã cu un alt copil al mamei ucigase, asistase la crimã. Femeia, avand probleme psihice, si care mai suferise in trecut depresii dupã nastere, si-a motivat gestul prin aceea cã sarcina era rodul unei relatii extracon – jugale si i-a fost fricã ca sotul ei sã nu afle adevãrul. Anul trecut, Roxana-Elena Smocot a fost condamnatã definitiv la 15 ani de inchisoare cu executare, asta dupã ce, initial, judecãtorii barlãdeni dãduserã o pedeapsã chiar mai asprã, de 18 ani de inchisoare.