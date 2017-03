Lucrãtorii APM Vaslui, solidari cu colegii din tarã care au organizat actiuni de protest

miercuri, martie 22, 2017, 3:00

Incã de sãptãman trecutã, lucrãtorii Agentiilor de Protectia Mediului din mai multe judete au organizat proteste spontane, unele soldate cu oprirea, timp de 2 ore, a lucrului. Revendicãrile sunt de naturã salarialã, tinand cont de faptul cã, in perioada 2009-2015, salariile personalului Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, respectiv a Agentiilor Judetene pentru Protectia Mediului, nu au mai fost modificate. La Vaslui, chiar dacã, si in aceste zile, activitatea APM a decurs normal, angajatii institutiei si-au arãtat solidaritatea fatã de colegii din tarã, cu atat mai mult se confruntã cu aceleasi probleme de naturã salarialã. ‘Activitatea in cadrul Agentiei Vaslui s-a desfãsurat normal, doar cã angajatii, in semn de solidaritate cu colegii de la celelalte agentii din tarã, au dat publicitãtii un comunicat de presã in acest sens’, a anuntat Mãdãlina Nistor, directorul APM Vaslui.