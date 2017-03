Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» Husi redevine scoalã profesionalã specialã

miercuri, martie 22, 2017, 3:00

Pentru a opta oarã de la înfiintarea sa, în 1963, o unitate de învãtãmânt din Husi, destinatã copiilor cu deficiente mintale, îsi va schimba denumirea, din Liceul Tehnologic, în Scoala Profesionalã Specialã „Sfânta Ecaterina” Husi. Totodatã, scoala îsi va recãpãta statulul, modificat în 2011, atunci când au fost transformate în licee tehnologice toate scolile de arte si meserii, având, în noul an scolar 2017 -2018, 17 clase, cu 204 locuri, pentru calificarea în meserii din domeniul textilelor si constructiilor. Prin efortul CJ Vaslui, în ultimii ani, scoala a fost reabilitatã si reutilatã. Ãn prezent, oferã servicii educationale pentru elevi cu deficientã mintalã medie, accentuatã sau gravã ori asociatã de pe raza întregului judet, cazare si masã.

Tn 1963, la Husi, era infiintatã Scoala Profesionalã nr. 22, aflatã in subordinea Ministerului Sãnãtãtii si Prevederilor Sociale, unitate de invãtãmant destinatã elevilor cu deficiente mintale care puteau invãta o meserie si, astfel, se puteau integra social. Panã la Revolutie, unitatea, rebotezatã ‘Scoala Profesionalã nr. 7’, a trecut in subordinea Ministerului Muncii, pentru ca, ulterior, in 1991, sã treacã in subordinea comunã a Ministerului Educatiei si a Inspectoratului de Stat pentru Handicapati. Tntre anii 2002 – 2010, acestei unitãti de invãtãmant i-au fost atribuite mai multe denumiri, de la Scoala Profesionalã ‘Sfanta Ecaterina’ Husi, in 2002, la Scoala de arte Si Meserii ‘Sfanta Ecaterina’, un an mai tarziu, pentru ca, in 2010, sã fie transformatã in Grupul Scolar Tehnic ‘Sfanta Ecaterina’, destinat invãtãmantului profesional si liceal pentru elevii cu deficientã mintalã. Incepand din septembrie 2012, urmare a transferãrii elevilor din invãtãmantul liceal de masã la alte unitãti scolare, unitatea revine la denumirea de Scoala Profesionalã Specialã ‘Sfanta Ecaterina’. Un an mai tarziu, prin controversata mãsurã de desfiintare a scolilor profesionale, singura unitate scolarã din judet destinatã liceenilor cu probleme psihice este transformatã in Liceul Tehnologic ‘Sfanta Ecaterina’, pãstrandu-si in continuare profilul. Aflat in subordinea CJ Vaslui, liceul a beneficiat de alocãri bugetare importante in vederea reabilitãrii si dotãrii, dupã ce, in 2006, a fost dat in functiune actualul local al scolii, construit la standarde moderne, cu sase sãli de clasã si bibliotecã, iar localul vechi a intrat partial in Programul PHARE 2004-2006, prin care au fost reabilitate trei clãdiri si au fost dotate laboratoarele si atelierele. Din pãcate, trasformarea in liceu a scolii nu a adus rezultatele scontate. Mai mult, conform noii Legi a educatiei, unitãtile de invãtãmant special nu pot propune in planul de scolarizare clase din ciclul superior al liceului, si nu s-a putut nici obtine o autorizare provizorie din partea ARACIP. In luna ianuarie a acestui an, CJ Vaslui a solicitat Ministerului Educatiei avizul pentru autorizarea in continuare a functionãrii unitãtii ca liceu tehnologic, insã rãspunsul a fost negativ. Drept urmare, atat conducerea scolii, cat si a CJ Vaslui, au fost nevoite sã treacã la o nouã modificare a statutului si denumirii unitãtii de invãtãmant in cauzã, din Liceul Tehnologic oSfanta Ecaterinao inapoi in Scoala Profesionalã Specialã ‘Sfanta Ecaterina’ Husi. Modificarea a fost aprobatã vineri, 17 martie, de consilierii judeteni vasluieni, si urmeazã sã intre in vigoare incepand cu noul an scolar, 2017 – 2018. Pentru acest an scolar, unitatea propune prin planul de scolarizare, 5 clase a IX-a, 4 clase a X-a, si 4 clase a XI-a, cu cate 12 elevi fiecare, pe specializãri din industria textilã si in constructii, la care se adaugã alte 4 clase pentru stagii de pregãtire practicã pentru nivelul 3 de calificare, pe aceleasi specialitãti. Acum 3 ani, unitatea scolarã a incercat infiintarea unei clase pentru elevi cu deficiente locomotorii si asociate, insã acest lucru nu s-a putut infãptui, din lipsã de solicitãri, elevii aflati in aceastã situatie preferand sã urmeze in licee snormaleo. Trebuie spus cã, Scoala Profesionalã Specialã ‘Sfanta Ecaterina’ Husi oferã, pe langã cazare – internat, si de masã, de 14 sãli de clasã, 5 laboratoare, inclusiv de informaticã, si 12 ateliere scoalã, si de salã de sport cu cabinet de kinetoterapie si teren de sport special amenajat, oferind cele mai bune conditii de educare a copiilor cu deficiente mintale din judetul Vaslui.