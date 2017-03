JYSK, prezent si în municipiul Vaslui

vineri, martie 3, 2017, 3:00

Ieri, la centrul Proxima, la iesirea din Vaslui spre Bârlad, a fost inaugurat, în prezenta primarului Vasile Pavãl, cel deal 40-lea magazin din România al companiei daneze JYSK. Cunoscut retailer de mobilã, decoratiuni si textile pentru casã, JYSK este un lant international de distributie care comercializeazã „totul pentru casã”, având peste 2.400 de magazine în 47 tãri din întreaga lume.

La deschiderea oficialã, dupã tãierea panglicii, primarul Vasile Pavãl s-a declarat incantat de faptul cã un reatailer de renume international a ales municipiul Vaslui drept locatie pentru deschiderea unui nou magazin. ßSunt bucuros cã eforturile noastre din ultimii ani, de dezvoltare si schimbare in bine a fetei municipiului, se concretizeazã si prin dorinta unor mari laturi de magazine sau supermarketuri de a deschide puncte de lucru aici. În plus, prin aparitia acestui mare magazin JYSK, se prefigureazã noi oportunitãti de dezvoltare a acestei zone, care, sunt sigur, in curand, va deveni unul din centrele comerciale ale municipiului. Sunt sigur cã si vasluienii vor aprecia si vor apela la ofertele JYSK, care acum le sunt la indemanã’, a declarat primarul Vasile Pavãl, prezent la inaugurarea magazinului. Imediat dupã inaugurare, peste 200 de vasluieni au vizitat si au fãcut cumpãrãturi, incã de la primele ore ale diminetii, profitand de ofertele speciale pregãtite. Astfel, in afara celor 150 de perne ergonomice din pene de ratã oferite cadou primilor cumpãrãtori care au achizitionat produse in valoare de minim 50 de lei, in perioada 2 – 8 martie, clientii JYSK Vaslui beneficiazã de reduceri importante, de panã la 75%, la toate produsele, dar si de alte surprize. ßÎn ultimii ani, ne-am extins foarte mult. Doar anul trecut am deschis 13 magazine noi in toatã tara. Anul acesta, continuãm procesul de expansiune, iar Vaslui este primul oras nou in care ajungem in 2017. Ne bucurãm cã acum suntem mai aproape de locuitorii din Vaslui, pe care ii asteptãm sã ne cunoascã mai bine, dacã nu au fãcut-o deja, prin intermediul magazinului nostru online. Vor descoperi in JYSK o resursã foarte bunã si foarte accesibilã de produse pentru casã si grãdinã, produse de calitate, cu design scandinav, si un personal prietenos si mereu gata sã ii ajute cu sfaturi despre alegerea celor mai potrivite produse’, a declarat Alexandru Bratu, Country Manager JYSK Romania.