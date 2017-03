Judetul Vaslui a încheiat anul 2016 cu 54.698 de salariati

joi, martie 2, 2017, 3:00

La sfarsitul anului trecut, in judetul Vaslui s-a inregistrat un numãr total de 54.698 salariati. Potrivit ultimului buletin statistic publicat de Directia Judeteanã de Statisticã Vaslui, fatã de decembrie 2015, cand activau pe piata muncii 52.782 de salariati, s-a inregistrat o crestere de 3,6%. Tot la sfarsitul anului trecut, castigul salarial mediu brut a fost de 2.391 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.623 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 2.060 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 1.985 lei. În luna decembrie 2016, castigul salarial mediu net a fost de 1.728 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (1.879 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 1.515 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 1.451 lei. La sfasitul anului 2016, numãrul somerilor era mai mare cu 2,5% fatã de decembrie 2015. În decembrie 2016, conform ANOFM, s-au inregistrat in judetul Vaslui 16.791 someri, din care circa 35,0% femei. De asemenea, in trimestrul al III-lea din 2016, numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale de stat a fost de 81.694 persoane, inregistrandu-se o crestere fatã de trimestrul III 2015 (81.574 pensionari). Practic, la un pensionar revin 0,67 salariati. Pensia medie lunarã a pensionarilor de asigurãri sociale de stat a fost in trimestrul III 2016 de 777 lei, in crestere cu 5% fatã de aceeasi perioadã din anul precedent (741 lei).