Judecãtorii vasluieni au redus cu o treime pedepsele primite de un interlop nemtean

luni, martie 13, 2017, 3:00

Cazat în Penitenciarul Vaslui pentru a ispãsi o pedeapsã de 8 ani de închisoare, primitã în 2011, Vlãdut Romeo Zâmbrean Sbranca, un interlop nemtean, a contat pe faptul cã aici nu este la fel de celebru ca pe plaiurile natale si a cerut la Judecãtoria Vaslui contopirea mai multor pedepse la care fusese condamnat, pentru fapte comise cu violentã. În loc de executarea a 10 ani de închisoare pentru cã a încercat sã omoare un alt interlop, si o altã pedeapsã de 4 ani si 6 luni, pentru implicarea în altã bãtaie, si încã 1 an, un rest de la o condamnare mai veche, Zâmbrean Sbranca a rãmas cu doar 12 ani de închisoare de executat. Ulterior, Tribunalul Vaslui a redus si aceastã condamnare cu încã 6 luni, sentinta fiind definitivã. Interlopul este membru al grupãrii conduse de celebrul Adrian Botez, zis Tîtã, a cãrui eliberare din „gresealã” din arest s-a lãsat cu demiterea unui sef al Politiei Capitalei, Mihai Pruteanu.

Pe 14 februarie 2011, Vlãdut Romeo Zimbrean Sbranca si alti 4 membri ai unei grupãri infractionale nemtene, condusã pe principii paramilitare de Adrian Botez, zis Tatã, au urmãrit cu masina un alt cunoscut interlop din Neamt, Puiu Mironescu, care se intorcea cu masina de la Bucuresti. Înainte de a intra in Neamt, autoturismul urmãritorilor s-a izbit de cel in care era Mironescu. Din cauza impactului extrem de puternic, soferul a rãmas blocat in BMW, iar ceilalti patru, inarmati cu bate, au coborat si l-au prins pe Mironescu, pe care l-au lovit panã i-a ßintrerupt’ o masinã de politie. Toti au fugit, iar singurul care a ajuns pe mana anchetatorilor a fost soferul, blocat in masina botitã. Panã in septembrie 2011, cand parchetul a trimis dosarul in instantã, au fost prinsi si ceilalti agresori. Procesul a durat 2 ani si s-a lãsat cu ani grei de inchisoare pentru interlopi, plus plata unor despãgubiri uriase, dar si cu demiterea, in 2014, a lui Mihai Pruteanu, pe atunci sef al Politiei Capitalei, dupã ce Adrian Botez, in loc sã fie dus la puscãrie pentru a executa pedeapsa de 10 ani de inchisoare primitã in acest dosar, a fost eliberat din arest si a incercat sã fugã in Ungaria. Vlãdut Romeo Zimbrean Sbranca a fost condamnat la o pedeapsã totalã de 10 ani de inchisoare, pentru ca, ulterior, intr-un alt dosar, privind o rãfuialã din 2009 cu un alt interlop, intrun club din Piatra Neamt, sã primeascã o nouã condamnare, de 4 ani si jumãtate de inchisoare. În plus, interlopul mai avea si un rest de pedeapsã de executat, de 1 an de inchisoare, executare suspendatã in 2007. Sbranca a ajuns sã execute aceste pedepse in Penitenciarul Vaslui, astfel cã cererea sa de contopire a pedepselor, pentru a scãpa de o parte din anii de puscãrie rãmasi, a ajuns pe rolul Judecãtoriei Vaslui, instanta competentã in acest caz. La sfarsitul lunii octombrie 2016, judecãtorii au admis cererea sa si, considerand cã infractiunile pentru care a fost condamnat in douã randuri sunt concurente, au decis contopirea pedepselor la un total de 12 ani de inchisoare, cu 3 ani si 6 luni mai putin. Practic, Sbranca a rãmas cu pedeapsa principalã, de 8 ani de inchisoare, pentru fapta din 2011, la care judecãtorii au sporit-o cu un spor de pedepasã de 4 ani. Interlopul nu s-a oprit aici, si a contestat aceastã sentintã, la Tribunalul Vaslui, care, joia trecutã, a redus, cu incã 6 luni, sporul de pedeapsã aplicat. Sentinta fiind definitivã, periculosul interlop va putea, peste doar 2 ani, sã cearã eliberarea conditionatã, dat fiind cã a executat deja 6 ani din pedeapsa totalã de 11 ani si 6 luni decisã de Tribunalul Vaslui.