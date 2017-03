Judecatã cu repetitie, repetitie, repetitie…

luni, martie 13, 2017, 3:00

O ceartã între vecini soldatã cu moartea, la spital, a unuia dintre ei se aflã de aproape doi ani pe rolul instantelor, iar deznodãmântul este încã departe. Sentinta initialã a Tribunalului Vaslui a fost desfiintatã de Curtea de Apel Iasi, care a decis rejudecarea procesului, însã chiar si asa, condamnarea la 3 ani de închisoare cu executare a fãptasului, Cãtãlin Tudose, a fost mentinutã. Supãrati cã acum au primit daune morale mai mici, rudele victimei vor contesta iar decizia judecãtorilor vasluieni!

La inceputul anului 2015, un vasluian, Cãtãlin Tudose, si-a bãtut panã la inconstientã un vecin, totul pornind de la o ceartã banalã, dupã o discutie stropitã cu multã bãuturã. Din cauza loviturilor primite, victima a decedat cateva zile mai tarziu, in ciuda eforturilor medicilor vasluieni si a celor ieseni, unde a fost transportat de urgentã. Trimis in judecatã pentru loviri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte, Tudose a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare, sentintã contestatã ulterior de toate pãrtile implicate. Dacã condamnatul si procurorii erau nemultumiti de sentinta acordatã, consideratã prea mare, respectiv prea blandã, rudele victimei au contestat sumele acordate drept despãgubire moralã, pe care le-au considerat prea mici. În mai anul trecut, Curtea de Apel Iasi, care a judecat contestatia, a decis desfiintarea sentintei Tribunalului Vaslui si trimiterea cauzei spre rejudecare, invocand mai multe articole ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului, respectiv dreptul la un proces echitabil, invocat de apãrãtorii lui Tudose. La rejudecarea cauzei, dupã incã 8 luni de proces, Tribunalul Vaslui a mentinut pedeapsa acordatã anterior, de 3 ani de inchisoare cu executare pentru Cãtãlin Tudose, dupã ce a respins cererea fãcute de rudele victimei, de schimbare a incadrãrii juridice a faptei, din loviri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte, in cea de omor. Rudele victimei nu au avut parte de satisfactie nici in ceea ce priveste daunele morale acordate, judecãtorii injumãtãtind acum suma acordatã initial, de la un total de 64.000 lei, la doar 33.000 lei. Singurii care au primit mai mult sunt pãrintii victimei, 15.000 lei, fatã de 8.000 lei, cat se acordase initial fiecãruia dintre membrilor familiei, de aceastã datã rudele alegandu-se cu doar cate 3.000 lei de fiecare din partea condamnatului. În aceste conditii, in mod sigur, sentinta datã joia trecutã de Tribunalul Vaslui va fi din nou contestatã, insã rãmane de vãzut dacã va fi iar desfiintatã de Curtea de Apel Iasi.