Irigatii pe numai 3.369 hectare de culturi agricole si plantatii pomicole

marți, martie 7, 2017, 3:00

Anul trecut, in amenajarea pentru irigatii Albita-Fãlciu si amenajarea Manjesti au fost irigate 3.369 hectare de culturi agricole si plantatii pomicole. În prezent, la nivelul judetului Vaslui sunt active 11 organizatii ale utilizatorilor de apã pentru irigatii. Din cele 11 organizatii, 7 sunt amplasate in amenajarea de irigatii Albita-Fãlciu, care deservesc o suprafatã totalã de 15.926 hectare, 3 sunt in Bazinul Hidrografic Barlad, cu o suprafatã totalã de 995 hectare, si o amenajarea la Manjesti, cu o suprafatã de 509 hectare. În luna septembrie a anului trecut, au fost verificate toate organizatiile utilizatorilor de apã de la nivelul judetului Vaslui. ‘Obiectul controlului a fost verificarea modului de exploatare, de intretinere, de reparatii, de asigurare a pazei si a protectiei sistemului de irigatie. S-a mai verificat situatia achitãrii cotizatiilor de cãtre membrii organizatiei, a situatiilor economico-financiare, precum si intocmirea registrelor de evidentã’, a spus Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui. În ceea ce priveste plata cotizatiilor de cãtre membrii organizatiilor, s-a constatat faptul cã doar la trei dintre acestea cotizatiile sunt plãtite la zi de cãtre toti membrii inscrisi. La alte trei organizatii nu s-au achitat deloc cotizatiile in anul 2016, iar la celelalte cinci organizatii, cotizatiile sunt achitate numai de cãtre unii membri sau partial de cãtre altii. La trei organizatii asigurarea pazei si protectiei sistemului de irigatie se face cu personalul angajat, iar pentru celelalte organizatii personalul apartine unuia dintre membri. De asemenea, situatiile economico-financiare anuale ale organizatiilor au fost depuse la Administratia Finantelor Publice, fãrã insã a fi supuse auditului de cãtre auditori externi independenti.