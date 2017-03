Instructor auto vasluian condamnat pentru trafic de influentã

vineri, martie 31, 2017, 3:00

Judecãtorii Tribunalului Vaslui l-au condamnat la 5 ani si 4 luni de închisoare pe instructorul auto Cristinel Coman, acuzat de trafic de influentã. Sentinta nu este definitivã.

Instructorul auto Cristinel Coman se lãuda fatã de cursantii sãi cu multiplele relatii pe care le are, unii dintre ei oferindu-i bani pentru a le rezolva diverse ‘nevoi’. În ciuda relatiilor, el a fost retinut, si ulterior arestat preventiv, in aprilie anul trecut, pentru comiterea infractiunii de trafic de influentã. ‘În schimbul banilor, instructorul auto lãsa sã se creadã cã are influentã asupra functionarilor publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatricularea Vehiculelor Vaslui si asupra politistilor examinatori, pentru ca persoanele in cauzã sã fie declarate admise la sustinerea examenului auto, fãrã indeplinirea conditiilor legale. De asemenea, suspectul a pretins si primit de la un numãr de patru persoane de pe raza judetului Vaslui sume de bani cuprinse intre 2.000 lei si 4.000 lei, lãsand sã se creadã cã are influentã asupra medicilor din cadrul Spitalului Militar Galati, mai exact din cadrul comisiei de examinare medicalã in vederea admiterii in structurile Ministerului Apãrãrii Nationale’, spun procurorii Parchetului de pe langã Tribunalul Vaslui. De multe ori, Coman se deplasa in satele din apropierea Vasluiului, de unde racola tineri creduli, cãrora le promitea o carierã in armatã, si faptul cã le va facilita trecerea testelor psihologice, dar si transport, cazare si masã la Campulung Moldovenesc sau Galati, dupã caz. Pentru a fi mai credibil, pe unii tineri i-a insotit in respectivele locatii, unde se prefãcea cã vorbeste cu medicii examinatori. Povestile sale nu au fost crezute insã de instantã, care, joi, l-a condamnat la 5 ani si 4 luni de inchisoare, cu executarea pedepsei, si confiscarea sumei de peste 26.000 lei, bani primiti in schimbul ‘serviciilor prestate’. Sentinta nu este definitivã, ea putand fi atacatã la instanta superioarã, Curtea de Apel Iasi.