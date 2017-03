«Infectii» de sute de mii de euro

marți, martie 21, 2017, 3:00

Zac linistite pe lângã vile de sute de mii de euro, au o valoare pe mãsurã, dar sunt un permanent focar de infectie. Asta ar fi, pe scurt, starea actualã a celor câteva zeci de locuinte abandonate – cu terenurile aferente cu tot – din centrul Bârladului. Despre soarta acestor imobile nimeni nu stie sau nu vrea sã stie nimic. Cert este cã toate sunt o piatrã de moarã pentru cei care lucreazã, chiar în aceste zile, la noul Plan Urbanistic General (PUG) al Bârladului. O „piatrã” cel putin la fel de grea ca cea a anvelopãrii blocurilor de locuinte sau a balcoanelor construite si extinse dupã bunul plac al fiecãruia.

Mai sunt cateva sãptãmani si noul PUG al Barladului intrã in vigoare. Cu bune cu rele, cu dezbatere publicã, mai mult sau mai putin, dar mai ales cu vorbe de ocarã la adresa primarului, care a avut ‘tupeul’ sã facã un PUG real, o nouã ordine in constructii, ce va guverna din acest an domeniul imobiliar din Barlad. Panã atunci insã, un mare ghimpe incepe sã aparã in actul de urbanism. Este vorba despre despre situatia juridicã si fapticã a clãdirilor si terenurilor abandonate de pe teritoriul administrativ-teritorial al Barladului. Sã luãm spre exemplu doar imobilele si terenurile din centrul orasului, spre sud. Aici, sunt cateva asemenea bunuri imobile care, desi sunt lãsate in paraginã, la fel cum sunt alte zeci in tot orasul, au o valoare imobiliarã de invidiat. La o primã vedere, doar patru astfel de case dãrãpãnate, cu tot cu terenurile aferente, valoreazã peste jumãtate de milion de euro. Cine se intereseazã de ele? Nimeni. Asta cu toate cã unele sunt scoase la vanzare de ani de zile. Cei care le vand sunt… plecati. De ani buni. Cei care vor sã le cumpere… mai asteaptã sã scadã piata. De ce? Simplu: nimeni nu stie ce are si dacã are voie sã construiascã acolo. Ceva, orice, preferate fiind, evident, casele. ‘Sunt atatea case de vanzare aici, in Centru, cã nu mai stii unde sã te orientezi. Asta din cauza preturilor, pentru cã se cer sume astronomice. De la 100.000 euro pentru 200 de metri pãtrati, panã la un milion, unde este o constructie cat de cat locuibilã. Dar cine isi cumpãrã teren in Centru fãrã sã stie ce poate ridica acolo? Asta este intrebarea care a dus la situatia actualã: nu luãm banii ceruti, dar cand vindem? Panã atunci, insã, locurile au devenit adevãrate focare de infectie! Sã vedeti vara cum umblã sobolanii de pe o proprietate pe alta…’, s-a plans vecinul unui ‘teren de o sutã de mii de euro’. La Primãria Barlad, numai in ultimul an, au venit mai multe reclamatii, numai de la proprietarii de vile de ‘staif’ vecine cu terenurile si casele abandonate, dar ‘ticsite’ de sobolani si aurolaci aciuati in zonã. De altfel, chiar anul trecut, in toamnã, intr-una din aceste case pãrãsite a fost gãsit decedat un om al strãzii. Ca prin minune (sau nu), imobilul in cauzã – au constatat vecinii – era lãsat in paraginã intentionat, pentru a se dãrama de la sine putere si de la a naturii fortã, astfel incat noii proprietari sã nu fie nevoiti sã cearã o autorizatie de demolare, deci sã plãteascã alti bani. Casa a cãzut, la ploile din aceastã primãvarã, iar acum proprietarul vrea autorizatie de construire pentru o vilã. Dar asta nu a inlãturat, incã, pericolul biologic reprezentat de imobilele insalubre despre care facem vorbire. Ci din contrã! ‘Vine primãvara, se incãlzeste vremea si iar ne trezim cu sobolani si dihori prin curti. Cu se face, cum se procedeazã in aceste situatii? Cum apelãm la primãrie?’, a strigat, peste gardul unei alte proprietãti abandonate, un domn ce tocmai isi parcase in curte un ultim model de autoturism de familie.

Ca la noi, la bloc, ca la nimeni!

Problema constructiilor alandala l-a enervat la culme pe Dumitru Boros, primarul Barladului, cand acesta s-a decis sã cearã intocmirea PUG. ‘Istoria’ problemei, pe scurt, are o vechime de 8 ani. Pe atunci consilier local, actualul primar Boros s-a opus vehement oricãror forme de interventie asupra arhitecturii unitare a urbei. Culmea, la acea vreme, Boros, liberal convins, il sustinea la acest capitol cu toate fortele pe regretatul consilier local PSD Constantin Teodorescu. Acesta din urmã – mare iubitor de artã si cunoscãtor pe mãsurã – nici nu vroia sã audã de anvelopãri de blocuri pe alte nuante decat cele care ar fi dat urbei o imagine unitarã, si mai ales nu vroia sub niciun chip sã vadã constructii noi la parterul unor blocuri, dacã asta insemna ca ele sã iasã… din peisaj. Cum a fost, si cum n-a fost, orasul Barlad (cã municipiul nu mai poate fi numit la felul in care aratã acum) s-a transformat intr-un adevãrat rai al debandadei cromatice in domeniul constructiilor. De la balcoane care au triplat suprafata apartamentelor de la parter, panã la unele care au ‘muscat’ serios din domeniul public si au iesit in stradã cu metri de invidiat, panã la adevãrate vile ridicate la ‘umbra’ unor blocuri, primarul Boros spune cã asemenea greseli nu se vor mai repeta. Prin noul PUG, evident! ‘Noul PUG va face ordine! Nu pot spune acum ce se va intampla cu balcoanele deja construite, pentru cã trebuie analizate situatiile, individual. Însã, trebuie sã fim atenti, asa cum am spus mereu, cã nu se vor mai permite constructii dupã bunul plac al fiecãruia. O disciplinã in contructii va fi impusã, in cel mai mic detaliu. Panã acum s-a construit cum s-a vrut, dar acesta este si scopul actualului PUG! Nu vom mai vedea nici constructii totale pe 100 de metri pãtrati de teren, suprafatã totalã si nici clãdiri de multe etaje pe doar 50 de metri pãtrati. Trebuie respectat spatiul verde, tinut cont de vecini, si tot asa… Eu as folosi un termen, dar pentru cã nu mã caracterizeazã, vã las sã il intuiti: Sa terminat cu indisciplina (a se citi haiducia, n.r.) in constructiile Barladului!’, ne-a declarat primarul Dumitru Boros.

„Atentia”, PUG-ul si… piata

Totusi, orice om normal nu poate trece peste informatiile prezentate anterior fãrã a se intreba cum s-a ajuns in aceastã situatie. Rãspunsul este simplu: in lipsa unui PUG, din Primãria Barlad au plecat autorizatii de construire cum s-a nimerit si mai ales… la cine s-a potrivit. Asa se face cã unii au primit autorizatii pentru megabalcoane, in timp ce unii chiar si-au ridicat vile la umbra blocurilor, sau a spitalului in curtea… spitalului. Si asta nu ar fi nimic, comparativ cu marile afaceri fãcute pe seama acestor acte primite din primãrie. Vorbim aici de mini-spatii primite ‘cadou’ in multe statii de autobuz din localitate, dar transformate ulterior in supermarketuri, dar si despre o dezvoltare imobiliarã pe verticalã, demnã chiar de invidia lui Donald Trump.