Inchisoare pentru folosirea unui permis de conducere fals

joi, martie 23, 2017, 3:00

La sfarsitul anului trecut, un moldovean, Vasile Guriuc, s-a prezentat, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita, pe sensul de intrare in tarã, la volanul autoturismului propriu. La controlul de rutinã, el a prezentat, alãturi de celelalte acte, si permisul de conducere, care, in urma verificãrii fãcute de politistii de frontierã, s-a dovedit a fi fals. Bãrbatului i s-a intocmit dosar penal, sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de uz de fals, complicitate la fals material in inscrisuri oficiale, dar si pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu posedã permis de conducere. Trimis in judecatã, Vasile Guriuc a fost condamnat, in decembrie 2016, de cãtre Judecãtoria Husi, la o pedeapsã totalã de 1 an si 3 luni de inchisoare cu executare. Culmea, cea mai mare pedeapsã i-a fost acordatã nu pentru uz de fals, pentru care a primit doar 3 luni de inchisoare, si nici pentru complicitate la fals material in inscrisuri oficiale, pedepsitã de judecãtorii huseni cu doar 6 luni de inchisoare, ci pentru cã a condus fãrã permis, faptã pentru care a primit nu mai putin de 1 an de inchisoare. Moldoveanul a contestat sentinta, la Curtea de Apel Iasi, instantã care, luni, a respins ca nefondat apelul formulat de condamnat. În consecintã, in loc sã ajungã, asa cum isi dorea, pe ßTãramul fãgãduintei’, in Vestul Europei, Vasile Guriuc va fi condus la Penitenciarul Vaslui, unde-si va ispãsi pedeapsa.