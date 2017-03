Începând de astãzi, TVA 0 la achizitiile de locuinte

miercuri, martie 1, 2017, 3:00

Guvernul Grindeanu eliminã TVA-ul pentru achizitiile de locuinte incepand cu data de 1 martie, mãsurã mentionatã si in programul de guvernare. Mãsura a fost pusã sub semnul intrebãrii in conditiile in care bugetul pe anul acesta a fost adoptat cu intarziere, insã aceasta va fi implementatã, potrivit unor surse apropiate executivului. Taxa pe Valoarea Adãugatã va fi eliminatã insã numai pentru imobilele sub 100.000 de euro. Prin eliminarea TVA-ului, pretul apartamentelor si caselor noi se vor ieftini cu 4,8% pentru cei care se aflã la prima achizitie si cu 16% in cazul celor care sunt la a doua. Momentan, TVA de 5% se aplicã numai la prima achizitie, de la a doua urmand a se aplica nivelul de 19%. Astfel, dacã accesul la un al doilea imobil era restrictionat din cauza pretului mai mare, acum cine a fãcut deja o achizitie va putea cumpãra la un pret mai mic un al doilea sau un al treilea imobil nou, sustinand piata constructiilor.