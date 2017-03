Încep Simulãrile examenelor nationale 2017

joi, martie 9, 2017, 3:00

Începând de luni, 13 martie, în unitãtile de învãtãmânt se vor desfãsura Simularea Evaluãrii nationale, pentru elevii claselor a VIII-a, si a Bacalaureatului, pentru liceenii claselor a XI-a si XII-a. Acestea au scopul de a pregãti atât elevii, cât si profesorii, pentru rigorile adevãratelor examene nationale, si de a verifica nivelul cunostintelor elevilor Notele obtinute nu se vor trece în catalog, urmând a fi analizate la nivelul fiecãrei scoli. Joi, examenele de matematicã, respectiv a probei obligatorii a profilului, pentru liceeni, se vor desfãsura în conditii de supraveghere audio-video. Rezultatele vor fi afisate pe data de 31 martie.

În judetul Vaslui, peste 4.600 de absolventi ai gimnaziului si 3.200 de elevi din ultima clasã de liceu, la care se adaugã elevii de clasa a XIa, vor sustine incepand de luni, 13 martie, Simularea Examenului de Evaluare Nationalã, respectiv a Bacalaureatului 2017. Examenul nu este obligatoriu, iar notele nu se vor trece in catalog. Aceste simulãri au un rol important nu doar in verificarea pregãtirii copiilor, ci si in corijarea deficientelor de asimilare a materiilor scolare, panã la adevãratele Examene nationale, programate incepand cu 19 iunie, in cazul Evaluãrii Nationale, respectiv 6 iunie, cand debuteazã Bacalaureatul. În plus, simulãrile ar trebui sã obisnuiascã atat elevii, cat si profesorii, cu rigorile adevãratelor examene, fiind verificatã inclusiv capacitatea organizatoricã a institutiilor de invãtãmant in acest sens. Simulãrile se vor desfãsura in acelasi timp si in cazul viitorilor absolventi de gimnaziu si a liceenilor din anii terminali, si vor debuta luni, cu proba scrisã la limba si literatura romanã. Joi, 16 martie, se va desfãsura simularea examenului de matematicã, pentru elevii de clasa a VIII-a, si a probei la alegere a profilului, pentru liceeni, aceste examene urmand a se desfãsura sub supraveghere audio video. Vineri, 17 martie, elevii din anul terminal de liceu urmeazã sã sustinã ultima probã, cea la alegere a profilului si specializãrii, urmand ca afisarea rezultatelor sã se facã pe data de 31 martie. Rezultatele obtinute de elevi la Simularea Nationalã vor fi analizate la nivelul fiecãrei institutii de invãtãmant prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei sau sedinte cu pãrintii. Modelele de subiecte, insotite de baremele de evaluare si de notare, au fost postate incã din luna noiembrie 2016 pe subiecte2017.edu.ro. În cadrul acestei pagini, se regãseste o arhivã ce contine subiectele sustinute in anii precedenti in sesiunile de examen (EN VIII si Bacalaureat), dar si subiectele de la simulãrile nationale din ultimii ani. Referitor la proba scrisã la Limba si literatura romanã din cadrul simulãrii examenului national de Bacalaureat pentru elevii de clasa a XI-a, Ministerul Educatiei a publicat o serie de precizãri, insotite de modele de subiecte care pot fi consultate pe http://subiecte2017.edu.ro/2017/simulare/simulare_bac_XI/modeledesubiecte/.