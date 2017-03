Încasãri bune, buget sustenabil

miercuri, martie 1, 2017, 3:00

Bugetul municipiului Vaslui pentru anul 2017 a fost lansat în dezbatere publicã. Sumele orientative prevãzute în buget sunt de 136,3 milioane lei la venituri si 131 milioane lei la cheltuieli. În aceste zile, serviciile de specialitate din Primãria Vaslui lucreazã din plin la buget, urmând ca proiectul sã fie prezentat în Consiliul Local în sedinta din 16 martie. Pentru primele douã luni ale anului, colectãrile din taxe si impozite locale sunt în grafic, cu un program realizat de 3,8 milioane lei.

Primãria Vaslui a demarat procedura de consultare publicã privind proiectul bugetului local pentru anul 2017. La sediul municipalitãtii, a fost afisat documentul bugetului local pentru anul curent, care cuprinde trei pãrti: anunt de dezbatere publicã, veniturile prevãzute in bugetul local si cheltuielile bugetului local. De asemenea, proiectul de buget a fost postat si pe site-ul institutiei, iar persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare la adresa Primãriei Vaslui, panã in data de 9 martie 2017. Dupã perioada de dezbatere publicã, se estimeazã cã proiectul de buget va intra pe ordinea de zi a Consiliului Local Vaslui in sedinta care va avea loc in data de 16 martie 2017. Euget Bot, directorul economic al Primãriei Vaslui, precizeazã cã cifrele prezentate la capitolele venituri si cheltuieli sunt orientative. Mai mult, nu s-a stabilit incã o listã cu investitiile care vor fi finantate in anul curent. ‘Noi sperãm sã mentinem veniturile la nivelul anului precedent si sã asigurm finantarea activitãtilor din cadrul UAT-ului. Suntem in procedurã de lucru la buget in vederea difinitivãrii sumelor inscrise in buget. Bugetul va intra apoi pe comisii si, ulterior, in dezbaterea Consiliului Local’, a spus Eugen Bot.

Încasarile pe 2017 merg bine

Cum incasarea taxelor si impozitelor locale este foarte importantã in colectarea venitu – rilor, primele date din acest an sunt destul de optimiste. Pentru luna ianuarie 2017, programul de incasãri stabilit de municipalitate a fost de 1.750.000 lei, sumã care a fost realizatã in totalitate. Pentru luna februarie, s-a stabilit un program de incasãri de 2.100.000 de lei, iar colectãrile realizate panã in prezent sunt in grafic. Pentru primul trimestru al anului curent, este asteptatã achitarea panã la data de 31 martie a jumãtate din obligatiile fiscale datorate bugetului local. Contribuabilii care nu se vor conforma termenului de platã, de la data de 1 aprilie vor suporta penalitãti la sumele neachitate. Reamintim cã persoanele fizice si juridice care achitã integral obligatiile fiscale panã la data de 31 martie beneficiazã de o bonificatie financiarã de 10%. Pentru anul 2017, proiectul bugetului local prevede venituri totale de 136.386.000 lei, din care suma de 60.862.000 reprezintã venituri proprii. La capitolul cheltu – ieli, sunt prognozate cheltuieli in valoare totalã de 131.151.000 lei, din care servicii si dezvoltare publicã, locuinte, mediu – 14.862.000 lei, transporturi – 6.350.000 lei, actiuni economice – 6.950.000 lei, asistentã socialã – 476.000 lei etc.

Proiectele europene, tinta municipalitatii

La sfarsitul anului trecut, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, spunea cã anul 2017 va fi unul hotãrator pentru comunitatea localã. În noul exercitiu bugetar al Uniunii Europene 2014-2020, municipiul Vaslui are alocatã o sumã considerabilã, fonduri care trebuie sã se regãseascã in proiecte de dezvoltare. Este vorba despre 27 milioane de euro, resurse pe care municipalitatea isi propune sã le atragã la un nivel cat mai ridicat. ‘Mã voi implica cu toatã experienta mea in ceea ce tine de activitãtile privind intocmirea proiectelor. În prezent, lucrãm la strategia de implementare, organismele de lucru privind programele de dezvoltare etc.’, explica Vasile Pavãl. Cu fondurile europene nerambursabile se pot finanta investitii precum soselele de centurã ale municipiului, constructia unui pasaj subteran pentru pietoni in Crucea Gãrii, infiintarea Parcului Tehnologic. Si sumele care provin din visteria localã sunt binevenite pentru modernizarea altor zone din oras: Avram Iancu, Racovitã, 13 Decembrie. Pentru sectiunea dezvoltare foarte importante sunt si finalizarea mai multor studii de fezabilitate pentru diferite obiective de investitii, printre care Spitalul II, Bazarul, construirea de sere.