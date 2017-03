Încã un primar îsi pierde mandatul!

marți, martie 14, 2017, 3:00

Dupã ce, o bunã perioadã, dosarul a fost refuzat de tribunalele din Vaslui si Iasi, fiind nevoie de interventia Curtii de Apel pentru a stabili competenta si a demara judecata, s-a dat sentinta în dosarul în care Dumitru Roman, primarul comunei Dimitrie Cantemir, alãturi de alte cinci persoane, era cercetat penal pentru fraudã cu fonduri europene. Chiar dacã, în ciuda condamnãrii la 2 ani de închisoare, judecãtorii au decis suspendarea executãrii sentintei, Dumitru Roman riscã sã îsi piardã mandatul de primar, dupã ce, în vara anului trecut, a fost reconfirmat prin vot. Dimitrie Cantemir este a treia comunã vasluianã, dupã Fruntiseni si Osesti, care a rãmas fãrã primar la mai putin de un an dupã alegeri. Din paguba de 3,3 milioane lei, calculatã de procurorii DNA, judecãtorii au retinut doar o treime în sarcina celor sase condamnati, care vor trebui sã plãteascã în solidar peste 1,09 milioane lei.

La inceputul anului 2015, procurorii DNA trimiteau in judecatã intreaga comisie de receptie a unei lucrãri finantatã cu fonduri europene. Dumitru Roman, actualul primar al comunei Dimitrie Cantemir, la momentul comiterii faptelor doar membru in comisia de receptie a lucrãrilor, Corneliu Serban – dirigintele de santier, Radu Constantin Iordachi – inginer constructor, Liviu Cojocaru, Florin Dumitrache si Romeo Stoica – fosti angajati ai primãriei, erau acuzati de deturnare de fonduri europene, fals in inscrisuri si uz de fals. Fraudele de care sunt acuzati cei sase se referã la un proiect SAPARD derulat in anul 2003, la nivelul comunei Dimitrie Cantemir, cu o valoare eligibilã a finantãrii nerambursabile de 3,6 milioane de lei, banii urmand a fi achitati la receptia lucrãrilor. Durata de executie a proiectului era de 11 luni, iar termenul limitã de executie panã la care proiectul trebuia finalizat a fost stabilit la 30 septembrie 2004. Contractul de finantare a fost modificat prin trei acte aditionale, stabilindu-se printre altele, noul termen de finalizare a lucrãrilor, respectiv data de 20 octombrie 2004, iar data limitã panã la care beneficiarul putea depune ultima cerere de platã a fost stabilitã la 31 octombrie 2004. ßLa data de 30.10.2004, inculpatii, in calitate de membri ai comisiei de receptie a lucrãrilor, au atestat in mod nereal, in continutul procesului-verbal, finalizarea lucrãrilor de constructie, desi acestea nu erau executate integral, conform proiectului. Ulterior, acest proces-verbal, impreunã cu alte documente, a fost depus la autoritatea contractantã in vederea obtinerii ultimei transe a finantãrii, in cuantum de 1.090.853 lei (fãrã TVA)’, se aratã in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA. În fapt, drumurile in cauzã au fost receptionate doar pe hartie, ele nefiind terminate, din aceastã cauzã riscandu-se pierderea finantãrii. Initial, procesul a fost pe rolul Tribunalului Iasi, pentru ca, la inceputul lunii aprilie 2015, magistratii ieseni sã decidã trimiterea dosarului la Tribunalul Vaslui, pe motiv de necompetentã teritorialã. Patru luni mai tarziu, judecãtorii instantei vasluiene au refuzat dosarul, pe motiv cã, teritorial, nu este de competenta lor sã judece aceastã cauzã. A fost nevoie de arbitrajul Curtii de Apel Iasi, pentru ca, in sfarsit, in octombrie 2015, sã inceapã judecata, dosarul fiind atribuit Tribunalului Vaslui. Vineri, dupã un an si jumãtate de proces, presãrat cu numeroase amanãri, audieri si reaudieri de martori ori repetãri de expertize, a fost datã, in sfarsit, o primã sentintã. Primarul Dumitru Roman a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei, instanta stabilind un termen de incercare de 4 ani, pentru sãvarsirea infractiunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte, incomplete care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele sãu. El a primit, dealtfel, cea mai blandã pedeapsã, pentru aceeasi infractiune, ceilalti 5 inculpati, Corneliu Serban, Radu Constantin Iordachi, Liviu Cojocaru, Florin Dumitrache si Romeo Stoica fiind condamnati, fiecare, la cate 3 ani de inchisoare, tot cu suspendare, cu 5 ani termen de incercare. În cazul lui Corneliu Serban si Radu Constantin Iordachi, care mai au o condamnare tot cu suspendare pentru fapte similare petrecute in comuna vecinã, Stãnilesti, judecãtorii au decis contopirea pedepselor, mentinand condamnarea de 3 ani cu suspendare, dar mãrind perioada de incercare in care acestia nu mai au voie sã comitã alte infractiuni, la 8 ani. În afara cheltuielilor de judecatã, de cate 1.300 lei pentru fiecare condamnat, cei sase vor trebui sã achite in solidar cãtre AFIR suma de 1,09 milioane lei, actualizatã cu dobanda legalã de la data de 25.02.2008 si panã la data restituirii. Este vorba de contravaloarea prejudiciului, reprezentand transa a treia a obiectivului de investitii ßModernizare drumuri comunale comuna Dimitrie Cantemir jud. Vaslui’, incriminatã de procurori cã ar fi fost plãtitã ilegal cu concursul acuzatilor. Instanta a decis mentinerea sechestrului asigurator pus in 2008 asupra bunurilor condamnatilor, panã la plata acestor sume. Chiar dacã nu va face nici o zi de inchisoare, Dumitru Roman isi va pierde mandatul de primar, dupã rãmanerea definitivã a hotãrarii Tribunalului Vaslui. Asta pentru cã, pe langã pedeapsa principalã, judecãtorii au acordat si o pedeapsã complementarã, de ‘interzicere a exercitãrii drepturilor prevãzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a si lit. b Cod penal 1969 pe o duratã de 1 an de la data rãmanerii definitive a hotãrarii de condamnare: a) dreptul de a fi ales in autoritãtile publice sau in orice alte functii publice; b) dreptul de a ocupa o functie care implicã exercitiul autoritãtii de stat, asa cum se aratrã in hotãrarea pronuntatã vineri, 10 martie, de Tribunalul Vaslui. Hotãrarea nu este definitivã, ea putand fi apelatã in termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Este insã greu de crezut cã, in cazul unui apel, primarul Dumitru Roman va avea castig de cauzã, dat fiind cã, in alte douã cazuri asemãnãtoare, ale lui Neculai Lupu, primarul comunei Fruntiseni, si Grigore Lefter, primarul de la Osesti, Curtea de Apel Iasi a mentinut condamnãrile dispuse de instantele vasluiene. La fel ca cei doi, reconfirmati in functie la alegerile din iunie anul trecut, si primarul comunei Dimitrie Cantemir isi va pierde mandatul incã de la inceputul derulãrii, fãrã a apuca sã punã in practicã promisiunile din campania electoralã.