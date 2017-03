În februarie, Finantele Publice Vaslui au colectat 51,2 milioane lei

miercuri, martie 15, 2017, 3:00

Veniturilor bugetare colec – tate de Administratia Judeteanã a Finantelor Publice Vaslui in luna februarie 2017 au fost in sumã de 51,2 milioane lei, reprezentand un grad de realizare a programului de incasãri de 106,8%. În structurã pe bugete, situatia veniturilor colectate este urmãtoarea: la bugetul de stat, suma incasatã a fost de 18,2 milioane lei, la bugetul asigurãrilor sociale de stat s-au incasat 21,6 milioane lei, la bugetul de sãnãtate veniturile incasate au fost de 10,6 milioane lei, iar la bugetul asigurãrilor pentru somaj s-a incasat suma de 0,8 milioane lei. Tot in cursul lunii trecute, in vederea recuperãrii creantelor fiscale, au fost intensificate mãsurile de executare silitã. Astfel, au fost emise si comunicate cãtre contribuabilii cu datorii la bugetul general consolidat, 2.322 de somatii, in valoare de 13,6 milioane lei, si au fost aplicate 11 sechestre asupra bunurilor mobile si imobile, in valoare de 1,1 milioane lei. Totodatã, au fost emise 661 popriri asupra conturilor bancare ale debitorilor si tertilor, in valoare de 2,1 mil. lei. Urmare a aplicãrii acestor mãsuri, au fost incasate creante fiscale in sumã de 5 milioane lei. Luna trecutã, inspectorii fiscali au efectuat 62 de controale, stabilind diferente suplimentare de obligatii fiscale in sumã de 1,2 milioane lei. Pentru incãlcarea unor acte normative, s-au aplicat 19 amenzi contraventionale, in sumã totalã de 50,7 mii lei. Actiunile de inspectie fiscalã au vizat prevenirea si combaterea fraudei fiscale mai ales in cadrul tranzactiilor intracomunitare, realitatea si legalitatea sumelor de rambursat din deconturile de TVA, cu optiune de rambursare etc.