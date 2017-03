În doi ani, Vasluiul a pierdut 50% din locurile de muncã vacante

joi, martie 16, 2017, 3:00

Economia judetului Valui oferã din ce ãn ce mai putine locuri de muncã. Astfel, numai anul trecut, oferta de pe piatã a scãzut cu 1.685 locuri de muncã. Mai mult, portofoliul joburilor vacante s-a diminuat cu 26% în anul 2015, fatã de anul 2014. Fãrã sanse de angajare, multi vasluieni continuã sã plece în strãinãtate sau în alte zone ale tãrii, mai ofertante din acest punct de vedere. În acest timp, economia localã stagneazã: nici nu se fac mari disponibilizãri, nici nu se angajeazã.

Potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, in perioada ianuarie – noiembrie 2016, angajatorii locali au declarat 4.809 locuri de muncã. Fatã de anul 2015, numãrul locurilor de muncã vacante a scãzut cu aproximativ 26%, adicã cu 1.685 de joburi. În aceeasi perioadã, numãrul somerilor neindemnizati (care reprezintã circa 90% din numãrul total de someri din judetul Vaslui) a crescut cu aproximativ 3%. De asemenea, se inregistreazã o scãdere a numãrului de locuri de muncã declarate in mod repetat de angajatori, la numai 1.011 locuri, cu 105 mai putine decat în anul anterior. Mai mult, si numãrul locurilor de muncã din anul 2015 s-a aflat in scãdere fatã de anul anterior, cu 26%. ‘Acesta este un indicator ce aratã caracterul descrescãtor al pietei muncii locale/regionale, im – plicit a economiei vasluiene, care nu elibereazã substantial forta de muncã, dar nici nu o absoarbe. În aceste conditii, oportunitãtile de angajare a persoanelor aflate in cãutarea unui loc de muncã sunt mai mici si stimuleazã migratia fortei de mun cã spre alte zone mai dezvoltate sau cu mai multe oportunitãti de angajare’, se aratã in raportul de activitate pe anul 2016 al AJOFM Vaslui.

Sunt cautati muncitorii necalificati

Principalele meserii in care sau inregistrat un numãr semnificativ de locuri de muncã vacante si ocupate in anul 2016 au fost muncitor necalificat in industria confectiilor – 241, agent asigurare – 200, vanzãtor -135, muncitor necalificat in agriculturã – 107, muncitor necalificat la demolarea clãdirilor – 96, cusãtor piese din piele – 68, confectionerasamblor articole din textile – 68, tractorist -65, operator confectioner industrial imbrãcãminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice – 64, mecanic agricol – 58, sofer autocamion/masinã de mare tonaj – 55, zidar-tencuitor – 45 etc. Anul trecut, la nivelul judetului Vaslui au fost estimate a fi disponibilizate colectiv 738 persoane. Însã, agentii economici si-au revizuit programele de restructurare, astfel incat, disponibilizãrile efective de personal in perioada ianuarie – decembrie 2016 au fost de 418 persoane.