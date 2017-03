În 2017, Vasluiul are cheltuieli de 147 milioane de lei

vineri, martie 17, 2017, 3:00

Consiliul Local Vaslui a votat în sedinta de ieri, bugetul pentru anul 2017. La venituri, bugetul prevede o sumã totalã de 138,6 milioane de lei, iar la cheltuieli, 147 milioane de lei. Excedentul bugetar, în sunã de 8,4 milioane de lei în plus, va fi finantat din excedentele ultimilor doi ani. Partea de functionare a primit cea mai mare sumã, care se ridicã la 134 milioane de lei. Sectiunea dezvoltare beneficiazã de aproape 13 milioane de lei, construirea noului bazar fiind investitia fanion a acestui an.

Ieri, Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017. La sectiunea venituri, bugetul local prevede pentru acest an o sumã totalã de 138.614.585 lei, iar la cheltuieli, de 147.098.370 lei. Diferenta dintre cele douã sectiuni se concretizeazã intr-un excedent bugetar in cuantum de 8.483.785 lei, care este acoperit din excedentul bugetar din ultimii doi ani. Mai axact, suma de 8.198.025 lei provine din excedentul bugetar pe 2016, iar suma de 291.760 lei reprezintã excedentul aferent anului 2015. Pentru partea de functio – nare, bugetul pe 2017 are prevãzutã o sumã totalã de 134.099.000 lei. Un procent de 43,22% din aceastã valoare, adicã suma de 63.589.370 de lei este alocatã pentru domeniu invãtãmantului. Alte fonduri din partea de functionare sunt directionate pentru sustinerea activitãtilor de interes local: transport, spatii verzi, alimentare cu apã, activitãti culturale, sportive, finantarea Politiei Locale, asigurarea de subventii pe segmentul asistentei sociale etc. Practic, o sumã importantã alocatã pentru functionare ajunge prin aceste servicii sã reprezinte, de fapt, cheltuieli destinate investitiilor.

Investitii de aproape 13 milioane de lei

La partea de dezvoltare, bugetul municipiului Vaslui are prevãzutã pentru acest an suma de 12.999.370 de lei. Printre obiectivele de investitii care vor fi finantate in acest an se numãrã construirea unei minisãli de sport, in Punctul Termic din zona Donici, amenajarea unei arhive pentru documentele Primãriei Vaslui in Punctul Termic nr. 6, din zona Corevas, construirea acoperisului Scolii Gimnaziale Constantin Motas. Ale sume vor fi utilizate pemntru extinderea sistemului de apã si canalizare, continuarea lucrãrilor de modernizare in Cartierul 13 Decembrie si zona Gheorghe Lazãr, sistematizarea pe verticalã si a elementelor arhitecturale de pe strada Constantin Negri si Husului. Un milion de lei este alocat pentru demararea lucrãrilor la noul bazar si targului auto, sumã care va fi suplimentatã in functie de derularea lucrãrilor.

Bazarul, cea mai importanta investitie a anului

Investitia ßAmenajare Platformã Bazar si Targ Auto’ va avea douã functiuni de bazã: bazarul, cu o suprafatã de 11.454 mp, si Targul Auto, cu 7.825 mp. Zona bazar cuprinde cinci hale cu spatii de circulatie tip culoar, o halã pentru tarabe, 56 tarabe, 4 hale pentru magazine, 64 celule magazin (23,50 mp), 7 celule magazin (18,70 mp), 8 celule magazin (9,00 mp), 4 magazine alimentare (40 mp), Pavilion administrativ, parcare cu 104 locuri pentru clienti. Zona Targului Auto va cuprinde o parcare cu 92 locuri pentru masini mici si 18 locuri pentru masini mari si o spãlãtorie auto. Necesitatea construirii bazarului s-a conturat ca urmare a solicitãrilor celor care isi desfãsoarã activitatea intr-un spatiu care nu oferã conditiile unui comert civilizat, loc in care utilitãtile vitale, precum apa, canalizarea, energia electricã sunt asigurate la modul general, tarabele nedispunand in mod propriu de nicio utilitate. În ceea ce priveste bazarul, se inregistreazã circa 600 de solicitãri de obtinere de spatii comerciale. La fel, municipa – litatea a primit un numãr mare de cereri din partea posesorilor de autovehicule de a se amenaja un targ adecvat, care sã asigure conditii minimale pentru comercializarea autovehiculelor. În actualul bazar isi desfãsoarã activitatea 125 de agenti economici, dotarea fiind formatã din mai multe tarabe si spatii de depozitare improvizate. Dupã ce bazarul va fi mutat pe noua locatie, actualul amplasament va fi redat spatiului verde aferent Parcului Tineretului.