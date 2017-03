În 2016, Oficiul de Cadastru Vaslui a realizat 117.835 operatiuni

vineri, martie 31, 2017, 3:00

Anul trecut, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã (OCPI) Vaslui a efectuat un numãr total de 117.835 operatiuni (67.267 operatiuni la Biroul Vaslui si 50.568 operatiuni la Biroul Barlad). Pentru serviciile prestate, institutia a incasat 397.6147 lei, din care 293.945 lei reprezintã servicii pentru care au fost percepute tarife de urgentã. Serviciile prestate vizeazã avize incepere lucrãri, receptie tehnicã pentru lucrãri de mãsurãtori terestre, hãrti si planuri cadastrale si topografice digitale, copii certificate ale planurilor si hãrtilor, receptie si infiintare carte funciarã, inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciarã, drept de proprietate sau dezmembrãminte in favoarea persoanelor juridice etc. OCPI Vaslui a avut repartizate in anul 2016, un numãr de 44 de posturi, subventionte de la bugetul de stat. La sfarsitului anului 2016, numãrul de posturi alocate a crescut de la 44 la 45, prin trecerea postului de consilier juridic de la ANCPI la OCPI Vaslui. OCPI Vaslui are in componentã douã birouri la Vaslui si Barlad si un birou de primiri si eliberãri acte in municipiul Husi. Activitatea in ceea ce priveste fluxul integrat, este structuratã pe cele patru foste judecãtorii de carte funciarã (Vaslui, Barlad, Husi, Murgeni). Biroul Vaslui are arondate UAT-urile corespunzãtoare pentru Vaslui si Husi (total 50 localitãti), iar Biroul Barlad are arondate UATU-urile corespunzãtoare pentru Barlad si Murgeni (total 36 localitãti). Ca volum de activitate si incasari, Biroul Vaslui reprezintã circa 57%, iar Biroul Barlad reprezintã 43%.