Hârburi pe roti

miercuri, martie 1, 2017, 3:00

Agricultura judetului Vaslui mai trage încã de cele peste 2.000 de tractoare cu perioada de functionare depãsitã. Dacã majoritatea tractoarelor sunt mai vechi de 20 de ani, Vasluiul are doar 351 tractoare din import, multe din aceste cumpãrate la mâna a doua. Spre exemplu, în 2015, în judet au fost achizitionate numai douã tractoare noi din import. Si pe alte componente ale parcului de utilajele agricole (pluguri, combine etc.), tehnologia veche primeazã.

Importurile de tehnicã agricolã modernã in agricultura din judetul Vaslui bat pasul pe loc. În ultimii 25 de ani, au fost aduse in judet foarte putine utilaje performante, multe din ele la mana a doua. Conform datelor Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, la data de 31 decembrie 2015, in judetul Vaslui erau inregistrate doar 351 trac – toare din import. Practic, intr-un singur an, fermierii vasluieni au reusit sã achizitioneze din import doar douã tractoare noi si 14 la mana a doua. În total, agricultorii vasluieni detin 3.564 de tractoare, din care 3.473 sunt in sectorul privat. Din totalul parcului auto, nu mai putin de 2.489 tractoare sunt amortizate (au depãsit perioada de functionare), din care mai functioneazã 2.241 tractoare. Traditionalul tractor C-65, vechi de peste 20 de ani, continuã sã fie piesa de rezistentã, 2.457 de astfel de tractoare fiind in dotarea fermelor din judet. La pluguri, situatia dotãrilor este la fel de precarã. Din cele 2.906 pluguri utilizate in agricultura localã, 1.802 sunt amortizate, din care mai functioneazã doar 1.762 de pluguri. Si la grape cu discuri situatia este asemãnãtoare, cu 1.190 grape care au depãsit perioada de functionare.

Dotare slaba si la combine si semanatori

Situatia parcului auto de masini agricole nu este mai bunã nici in ceea ce priveste combinele. Dintr-un total de 521 combine, 243 sunt amortizate si 223 mai sunt in functiune. Lipsa de dotare este prezentã si la capitolul semãnãtori pãioase, din cele 668 utilaje detinute de producãtorii agricoli, un numãr de 247 avand perioada de functionare depãsitã. Practic, in judetul Vaslui, primele utilaje agricole performante au intrat in dotarea fermierilor dupã anul 1999. Panã atunci, politicile agricole natio – nale au mizat exclusiv pe productia internã, care s-a dovedit a fi incapabilã sã scoatã pe piatã masini redutabile. La vremea respectivã, demararea innoirii parcului auto a fost posibilã numai in urma interventiei statului. Ulterior, pe langã societãtile agicole mari, au prins curaj la achizitii si prestatorii de servicii persoane fizice. Cele douã categorii de bene ficiari au avut la dispozitie programe cum ar fi SAPARD si Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralã, prin care s-au putut accesa linii de finantare extrem de avantajoase.

Pârloaga si eroziune

În anul 2015, nu mai putin de 9.785 ha de teren arabil au fost lãsate parloagã. În aceeasi perioadã, alte 674 ha au rãmas neutilizate in sistemul de rotatie al culturilor, din cauze diverse. Chiar dacã in ultimii ani suprafetele agricole nelucrate s-au diminuat cu peste 15.000 de hectare, abandonul pãmantului este un fenomen incã la un nivel ridicat. Pe langã faptul cã nu cultivã loturi insemnate de pãmant, tãranii Vasluiului mai au de luptat si cu o calitate foarte slabã a terenurilor arabile. Potrivit studiilor elaborate de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice, in anul 2011, la nivelul judetului Vaslui, terenurile degradate (pe care se aflã diferite culturi) ocupau o suprafatã de 237.757 ha. Practic, terenurile degradate repre – zintã 59% din suprafata agricolã a judetului, care este de 400.959 ha. Conform incadrãrilor de specialitate, in terenurile degradate sunt cuprinse solurile cu eroziune de suprafatã si de adancime si alunecãrile de teren. Din suprafata totalã de terenuri degradate, 48.271 ha sunt afectate de eroziune in adancime, 136.540 ha de eroziune in suprafatã, iar pe suprafata de 52.946 ha se intalneste procesul de alunecãri de teren.