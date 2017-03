Glasul rotilor de tren, cu sonorul la minim!

joi, martie 23, 2017, 3:00

Ieri dimineata, zeci de cãlãtori si tot atât de multi angajati ai Statiei CFR Bârlad si-au dat „întâlnire” pe peroanele locale. În timp ce unii erau supãrati cã nu pot ajunge la destinatiile dorite, din cauza grevei spontane a salariatilor CFR, de cealaltã parte, fermitate totalã: nimeni nu mai miscã un deget pãnã ce nu se primesc rãspunsuri clare în legãturã cu cresterile salariale promise!

La Barlad, protestul angajatilor CFR a inceput in jurul orei 09.00, adicã atunci cand in statia localã a oprit prima garniturã de tren a schimbului 07.00-19.00, acesta fiind garatã pe linia obisnuitã. Nu a mai primit semnalul de plecare, desi cãlãtorii se imbarcaserã in timp util. Dupã cateva zeci de minute a apãrut nervozitatea printre pasageri, care au cerut explicatii personalului feroviar. Toatã lumea a fost ‘recompensatã’ cu un rãspuns sec: ‘Nu stim cand plecãm!’. ‘Este si dreptul lor sã protesteze, dar si al nostru, sã stim cand plecãm sau dacã mai plecãm. Nimeni nu ne spune nimic, nimeni nu pare a ne bãga in seamã. Problema mare este cã nu stim ce facem cu banii pe care i-am dat pe bilete…’, a strigat revoltat de la geamul unui vagon un cãlãtor. Altii s-au conformat si au coborat linistiti din singura garnitura de tren ‘inghetatã’ pe liniile statiei din Barlad. Apoi, spiritele s-au calmat, ca la un semn, imediat ce mai multi angajati locali au iesit pe peron, s-au strans intr-un grup compact si au inceput sã arate ca protestatari veritabili. ‘Cãlãtorii au fost intre timp instiintati cã este vorba despre un protest spontan, la nivel national, la care si noi, cei din Barlad, ne-am alãturat fãrã rezerve. Este vorba, in principal, despre depãsirea perioadei de semnare a noului contract colectiv de muncã, care a expirat pe 21 martie anul curent si despre care nu mai stim nimic, in conditiile in care ni s-ar fi garantat cresteri salariale de peste 22%. Faptul cã acest act nu a fost incã semnat denotã si o anume lipsã de reprezentare din partea liderilor nostri de sindicat. Dacã nu vom primi, chiar astãzi, cel tarziu maine (joi, 23 martie, n.r.), un rãspuns ferm in aceastã privintã, vom declansa greva generalã si le vom da posibilitatea cãlãtorilor sã vorbeascã in numele nostru’, au declarat angajatii CFR Barlad, prezenti ieri la protestul spontan. Abia in jurul orei 12.00 a zilei de ieri circulatia – mai corect spus activitatea – a fost reluatã in statia din Barlad, unde fiecare angajat a revenit la locul de muncã, asteptand vesti de la nivel central, acolo unde reprezen – tantii lor sindicali au intrat la discutii cu cei din administratia CFR SA.

Efecte…

Pe langã nemultumiri din partea cãlãtorilor, reactii de revoltã au venit si din partea unor companii feroviare care actioneazã pe cãi ferate scoase la licitatie de CFR. Desi nu au avut nimic a face cu protestul ceferistilor, nici angajatii cãilor ferate private nu au putut pleca in curse, din cauza inchiderii activitãtii principalei companii de transport feroviar. Vorbim aici despre rute precum Barlad – Galati si retur sau Iasi – Brasov si retur, care nu au putut sã isi continue drumul. Cea mai afectatã rutã privatã a fost cea spre Galati, intrucat cea spre si de la Brasov circulã doar de vineri panã duminicã. În schimb, marii castigãtori au zilei au fost operatorii de transport rutier de persone, spre care s-au indreptat toti cãlãtorii care nu au mai putut sã se urce in trenuri. Asta dupã ce angajatii CFR au anuntat toti plãtitorii de bilete cã isi pot recupera banii, dacã… se grãbesc. ‘Nu am suplimentat cursele, dar am plecat la capacitate maximã, fatã de alte zile, mai ales cã suntem la mijlocul sãptãmanii. Rutele favorite au fost Galati, Iasi sau spre Ramnicu Rãrat, Buzãu…’, au spus cei de la o autogarã privatã din Barlad. Reamintim cã greva feroviarilor din Romania care a dus, ieri, la blocajul complet al traficul pe cãile ferate nationale a fost declansatã din cauza intarzierii semnãrii contractului colectiv de muncã pentru perioada 2017-2018, in care se prevedea, in principal, o crestere salarialã de 22,5% a salariilor personalului angajat, dar si conditii echitabile de muncã si mai ales garantia functionãrii intr-un cadru legal si normal a companiei de cãi ferate pentru cel putin incã un an.