Gheorghe Gheorghiu-Dej, spionajul si dezvoltarea agriculturii românesti

vineri, martie 24, 2017, 3:00

Publicul bârlãdean este invitat, duminicã, la o conferintã de exceptie sustinutã de unul dintre cei mai buni istorici români actuali, unde vor fi prezentate aspecte necunoscute pânã azi despre activitatea lui Gheorghiu-Dej, precum si la lansarea unei cãrti care, la o lunã de la aparitie, a devenit bestseller în România.

La initiativa regretatului dr. Constantin Teodorescu, incã din 2009, la Barlad a fost pusã in dezbatere publicã ideea reabilitãrii Casei Gheorghiu-Dej si infiintarea pe langã aceasta a unui Centru de Documentare Antitotalitarã. La toate conferin – tele, simpozioanele, mesele rotunde organizate in fiecare an la Barlad, la care au participat istorici romani consacrati, a fost prezentat impactul pe care l-a avut Gheorghiu-Dej in istoria recentã a Romaniei. În noiembrie 2016, Casa Dej a fost inclusã in reteaua memoriei comunismului romanesc (http://www.reteauamemoriei.ro/), un proiect de anvergurã nationalã dezvoltat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc din Bucuresti. Duminicã, 26 martie 2017, ora 11,30, la Muzeul ßVasile Parvan’ din Barlad, continuã sirul conferintelor publice despre personalitatea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej organizate de muzeograf Laurentiu Ursachi. Subiectul dezvoltat de istoricul Florian Banu (recunoscut pentru cãrtile sale privind istoria serviciilor de informatii in perioada comunistã) va fi unul deosebit de incitant, fiind legat de interesul lui Gheorghiu-Dej pentru dezvoltarea agriculturii romanesti din anii ’60, pe baza celor mai noi tehnologii dezvoltate in Europa de Vest si indeosebi in SUA. Unele dintre acestea au fost obtinute pe cãi mai putin oficiale, prin colaborarea dintre spionajul romanesc cu alte servicii strãine. La finalul conferintei va fi lansat volumul De la SSI la SIE. O istorie a spionajului romanesc in timpul regimului comunist (1948-1989), publicat recent de Florian Banu la Editura Corint, din Bucuresti. Vor prezenta cartea istoricii Cristian Onel (Barlad) si Liviu Tãranu (Bucuresti).