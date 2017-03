Gabriela Cretu, PSD: «Brexitul este despre ce putem noi sã învãtãm din asta»

vineri, martie 31, 2017, 3:00

Comisia pentru Afaceri Europene si Comisia pentru Politicã Externã din Senatul Romaniei au organizat miercuri, 29 martie 2017, o sedintã comunã in care au invitat Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, pentru a prezenta ultimele evolutii privind decizia Marii Britanii de a pãrãsi Uniunea Europeanã. În deschidere, senatorul Gabriela Cretu, presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene, a subliniat faptul cã, inainte de toate, Brexitul este ‘despre ce putem noi sã invãtãm din asta despre cetãtenia europeanã si drepturile asociate ei, precum si despre faptul de a nu crea un precedent in negociere din care sã rezulte cã poti sã stai in afara UE, dar sã ai mai multe avantaje decat atunci cand esti inãuntrul ei’. La randul sãu, Ana Birchall a precizat cã Brexitul determinã un impact major asupra viitorului Uniunii, precum si asupra politicilor europene comune. În perioada urmãtoare, tara noastrã va efectua o evaluare temeinicã a tuturor dosarelor sectoriale pentru a releva modul in care procesul Brexit influenteazã interesele si postura europeanã si internationalã a Romaniei si pentru a defini cat mai precis ce urmãreste sã obtinã Romania la finalul negocierilor pe fiecare domeniu in parte. În acest context, Romania isi va prezenta candidatura pentru relocarea la Bucuresti a Agentiei Europene pentru Medicamente, una dintre cele mai importante agentii europene, care isi are, in acest moment, sediul la Londra. La finalul intrevederii, presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene a reiterat sprijinul comisiilor parlamentare care sunt implicate activ in acest efort de a gestiona agenda europeanã. De asemenea, senatorul a solicitat continuarea seriei de intalniri directe intre comisiile prezente si ministrul delegat pentru Afaceri Europene in vederea clarificãrii si fundamentãrii pozitiei de tarã in ceea ce priveste dosarele europene importante pentru Romania, precum si dezbaterea viitorului Uniunii Europene dupã declaratia de la Roma. ‘Suntem directi interesati sã dezvoltãm dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene in sensul de a defini proiectul european pentru viitor, cu precizarea nevoii de clarificare a distinctiei dintre ritm, adicã vitezele Uniunii Europene si cercurile concentrice, adicã spatiile decizionale, astfel incat Romania sã nu sufere consecinte in ceea ce priveste atingerea convergentei europene’, a subliniat senatorul Gabriela Cretu.