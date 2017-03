Fostul SPP-ist pedofil, tupeu fãrã margin

joi, martie 23, 2017, 3:00

Dupã ce, apelând la procedura simplificatã a recunoasterii vinovãtiei în fata judecãtorilor, a beneficiat de o reducere a pedepsei, primind doar 2 ani si 8 luni pentru acuzatiile de act sexual cu un minor si pornografie infantilã, fostul SPP-ist amator de minore Emanoil Petrea a apelat încã o datã la bunãvointa instantei vasluiene. El a cerut, nici mai mult nici mai putin, revocarea mãsurii de arestare preventivã luatã împotriva sa, însã cererea sa, fãcutã imediat dupã ce si-a aflat sentinta, a fost respinsã ca nefondatã de Tribunalul Vaslui.

Fostul SPP-ist Emanoil Petrea, la momentul arestãrii, administrator al unui post national de televiziune, va astepta in inchisoare sentinta definitivã in dosarul in care este acuzat de comiterea infractiunilor de act sexual cu un minor si pornografie infantilã. Asa au decis judecãtorii Tribunalului Vaslui, care au respins ca nefondatã cererea acestuia de revocare a mãsurii arestãrii preventive, situatie in care se afla incã din luna octombrie 2016. Petrea a fost arestat dupã ce, la perchezitiile fãcute de procurorii DIICOT la domiciliul sãu si la biroul de la locul de muncã, au fost gãsite sute de poze si filme pornografice, in care apãreau, alãturi de SPP-ist sau prietenii acestuia, mai multe tinere din judetul Vaslui, unele minore. Culmea tupeului, fostul SPP-ist a depus cererea imediat dupã pronuntarea sentintei, prin care a fost condamnat la doar 2 ani si 8 luni de inchisoare, dupã ce beneficiase de o reducere semnificativã a pedepsei, prin apelarea la procedura simplificatã a a recunoasterii vinovãtiei in fata judecãtorilor. Folosind aceastã cale, dupã ce initial, in timpul anchetei, nu a vrut sã dea nici un fel de declaratii in fata procurorilor, Emanoil Petrea a beneficiat cu reducerea cu o treime a pedepsei! Mai mult, ulterior, el a contestat inclusiv pedeapsa primitã, sperand, poate, cã Curtea de Apel Iasi va reduce, dacã nu din condamnare, mãcar cuantumul cheltuielilor judiciare in sumã de 6.000 lei pe care instanta vasluianã a decis cã trebuie sã le plãteascã statului. Reamintim cã, dupã ce mai bine de 20 de ani a activat in cadrul Serviciului de Protectie si Pazã, fiind chiar decorat, in 2002, cu Medalia Nationalã ‘Pentru Merit’, clasa a III-a, odatã ajuns in rezervã, Petrea a avut si alte preocupãri, mai putin ‘ortodoxe’. Chiar dacã locuia in Bucuresti, el organiza, la casa sa de vacantã de la Costesti, adevãrate orgii sexuale, la care, alãturi de apropiati ai sãi, participau mai multe tinere, unele minore, racolate in acest sens de Petrea. Mai mult, regizor de ocazie, el filma, uneori fãrã acordul victimelor, scenele in care tinerele respective intretineau relatii sexuale ori pozau in posturi indecente, ulterior postandu-le pe siteuri specializate. La perchezitii, procurorii au gãsit si confiscat telefoanele mobile, tableta, laptopul si DVD-urile, toate pline de fotografiile si filmãrile pornografice realizate de fostul SPP-ist. Unele dintre DVD-uri au fost gãsite atat la biroul din cadrul televiziunii unde activa, cat si acasã, si, pentru a nu da de bãnuit, ele erau denumite cu numele prietenilor sau chiar ale fiului sãu, ‘(…) la sanie’, ‘Ziua lui … (fiul sãu)’, ‘Poze de familie’, ‘Film Flota aerianã’ sau chiar ‘Retrospectiva de aur’!