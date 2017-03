Fostul SPP-ist amator de minore a fost condamnat!

luni, martie 20, 2017, 3:00

Pentru cã a ales calea recunoasterii vinovãtiei în fata judecãtorilor, Emanoil Petrea, fostul SPP-ist decorat pentru merite deosebite, a primit o pedepasã minimã, de doar 2 ani si 8 luni pentru acuzatiile de act sexual cu un minor si pornografie infantilã. Individul a fost arestat pe data de 18 octombrie 2016, dupã ce procurorii DIICOT au aflat cã acesta convinsese mai multe minore sã participe la adevãrate orgii sexuale în louinta sa de varã din Costesti, le filma si distribuia înregistrãrile pe internet. Ca un amãnunt, Petrea avea telefoanele si laptopul plin de astfel de înregistrãri, iar cele mai multe erau stocate pe DVD-uri având ca denumiri „Ziua fiului meu”, „Poze de familie” sau „Retrospecitivã de aur”!

Pe data de 17 octombrie, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui au fãcut mai multe perchezitii intr-o cauzã in care un bãrbat in varstã de 49 de ani, domiciliat in Bucuresti, era suspectat de pornografie infantilã. Emanoil Petrea, fost ofiter in cadrul Serviciului de Protectie si Pazã, medaliat, in 2002, de cãtre fostul presedinte Ion Iliescu, cu Medalia Nationalã ‘Pentru Merit’, clasa a III – a, pentru ‘profesionalismul si abnegatia dovedite in indeplinirea tuturor misiunilor specifice de protectie si pazã’, era la acel moment administratorul postului de televiziune Romania TV, una dintre perchezitii vizand chiar biroul acestuia din sediul din Bucuresti. Conform comunicatului DIICOT, ‘in perioada 2013 – 2015, Emanoil Petrea a produs, detinut si stocat pe sisteme informatice si medii de stocare (telefoane, tablete, hard-uri) materiale pornografice care prezentau mai multe minore cu varste cuprinse intre 13-16 ani. În urma cercetãrilor efectuate in cauzã au fost identificate materiale pornografice cu mai multe minore in timp ce intretineau raporturi sexuale atat cu Emanoil Petrea, cat si cu alte persoane de sex masculin sau aveau un comportament sexual explicit’. Au fost identificate sapte victime din judetul Vaslui, dintre care unele minore cu varste cuprinse intre 13 si 16 ani, care, contra unor sume modice, sau chiar dulciuri si alte cadouri, participau la adevãrate orgii sexuale impreunã cu Petrea si prieteni ai acestuia. În urma perchezitiilor, au fost ridicate laptop-uri, o tabletã, camere video, casete video, CD-uri, DVD-uri, 3 telefoane mobile, HDD, memory-stick si cartele SIM. Chiar dacã probele erau mai mult decat concludente, Emanoil Petrea a refuzat sã dea vreo declaratie in timpul anchetei si, o lunã mai tarziu, a fost trimis in judecatã pentru comiterea infractiunilor de act sexual cu un minor, si pornografie infantilã, in sarcina sa fiind retinute cate douã astfel de fapte materiale pentru fiecare infractiune. Panã la debutul procesului, Petrea si-a schimbat radical atitudinea si, la chiar primul termen de judecatã, pe data de 15 martie, a recunoscut in totalitate toate acuzatiile in fata judecãtorilor, beneficiind astfel, prin alegerea procedurii simplificate a recunoasterii vinovãtiei, de o reducere cu o treime a pedepsei. Datoritã acestui fapt, judecãtorii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea la o pedepsã totalã de doar 2 ani si 8 luni de inchisoare si, chiar dacã procesul a durat atat de putin, la plata unor cheltuieli judiciare in sumã de 6.000 lei. În plus, prin sentintã, i-au fost confiscate cele 3 telefoane mobile, tableta, laptopul si DVD-urile pline de fotografiile si filmãrile pornografice realizate de fostul SPP-ist pedofil. Unele dintre DVD-uri au fost gãsite atat la biroul din cadrul televiziunii une activa, cat si acasã, insã, pentru a nu da de bãnuit, acestea erau denumite cu numele prietenilor sau chiar ale fiului sãu, ‘(…) la sanie’, ‘Ziua lui … (fiul sãu)’, ‘Poze de familie’, ‘Film Flota aerianã’ sau chiar ‘Retrospectiva de aur’! Dacã sentinta judecãtorilor vasluieni, care poate fi contestatã atat de procurorii DIICOT, cat si de fostul SPP-ist, va rãmane definitivã, Emanoil Petrea ar putea fi eliberat, pentru bunã purtare, peste mai putin de un an si jumãtate!