Fonduri nerambursabile pentru activitãti sportive

marți, martie 14, 2017, 3:00

În sedinta de la sfrarsitul acestei sãptãmani, Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba programul pe anul 2017 al finantãrilor nerambursabile pentru activitãti nonprofit de interes general. Din fondurile publice se pot acorda finantãri nerambursabile in vederea desfãsurãrii de activitãti care sã contribuie la realizarea unor actiuni, proiecte si programe de interes public general, regional sau local, de cãtre persoane fizice sau juridice fãrã scop patrimonial. ‘Sprijinirea sportului de masã si a celui de performantã constituie o alternativã oferitã elevilor, tinerilor, si nu numai, impotriva consumului de droguri, alcool. Potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, autoritãtilor publice locale le revin obligatii in ceea ce priveste sustinerea sportului pentru toti si a sportului de performantã’, se aratã in expunerea de motive a proiectului de hotãrare. Obiectivele programului in domeniul sportiv vizeazã valorificarea aptitudinilor sportive intrun sistem organizat de selectie, pregãtire si competitie, precum si mentinerea unei bune stãri de sãnãtate si consolidarea socializãrii cetãtenilor din municipiul Vaslui, prin practicarea activitãtilor sportive. Beneficiari programului sunt ONG-urile cu activitate in domeniul educatiei fizice si sportului, cluburi si asociatii sportive din municipiul Vaslui.