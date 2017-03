Fiscul s-a dezlãntuit

marți, martie 21, 2017, 3:00

Foamea de bani la bugetul statului este imensã. Pentru recuperarea restantelor, Fiscul a declansat o adevãratã crudiadã împotriva contribuabililor. În primele douã luni din 2017, au fost emise 3.811 somatii, cu o valoare a creantelor de 23,6 milioane lei, iar 6.348 de contribuabili debitori si terti s-au trezit cu propriri pe conturile bancare. Datornicii au fost „taxati” si cu 13 sechestre, în valoare de 1,8 milioane lei.

Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui a intensificat mãsurile de executare silitã pentru recuperarea creantelor bugetare. În primele douã luni ale acestui an, au fost emise si comunicate 3.811 somatii cãtre debitori, cu o valoare a creantelor de 23,6 milioane lei. În cazul celor care in termen de 30 zile de la comunicarea somatiilor nu au efectuat plata sumelor datorate, recuperarea creantelor fiscale a continuat prin emiterea de popriri asupra sumelor din conturi bancare. Astfel, in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2017, au fost emise 6.348 popriri asupra disponibilitãtilor din conturile bancare ale debitorilor si tertilor, in valoare totalã de 35,4 milioane lei. Un procent de 88,7% din aceastã valoare reprezintã popriri emise pe conturile detinute de persoanele fizice, iar diferenta de 11,3% o reprezintã popririle emise cãtre debitori persoane juridice. Pe segmentul popririlor, ponderea cea mai mare este detinutã de cei al cãror domeniu de activitate il reprezintã comertul (21,67%) si prestãrile de servicii (20,68%), urmate de transporturi (3,92%), constructii (3,86%), productie (3,55%), agriculturã (2,94%) etc. ßÎn cazul in care creantele fiscale nu au fost stinse prin poprire, organul de executare a procedat la aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorilor. În primele douã luni ale anului, au fost aplicate 13 sechestre in valoare de 1,8 milioane lei. În cazul in care creanta fiscalã nu este stinsã in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru, se procedeazã, fãrã efectuarea altei formalitãti, la valorificarea bunurilor sechestrate’, a precizat Mirela Bulgaru, purtãtorul de cuvant al AJFP Vaslui. Urmare a aplicãrii mãsurilor de executare silitã, au fost incasate la bugetul consolidat al statului creante fiscale in sumã de 9,1 milioane lei.