Fermierii vasluieni, încurajati sã acceseze subventiile pe mãsuri de mediu si climã

joi, martie 16, 2017, 3:00

Fermierii care utilizeazã terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu si climã (M.10), în zonele afectate de constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13), dar si fermierii care utilizeazã terenuri aflate în conversie sau terenuri certificate în agricultura ecologicã (M.11) pot solicita la APIA, prin cererea unicã de platã care se depune în aceastã perioadã, plãti compensatorii de dezvoltare ruralã. În afara faptului cã procedurile de accesare ale acestor mãsuri au fost simplificate, din acest an, a crescut si cuantumul subventiilor acordate. Din pãcate, în 2016, la nivelul judetului Vaslui, cu exceptia plãtilor compensatorii acordate pentru zonele care se confruntã cu constrângeri naturale semnificative, accesate de 8.274 de fermieri, pentru celelalte douã mãsuri specifice, 10 si 11, nu au fost depuse decât 39 de cereri!

‘Pentru perioada 2014-2020 se pune un accent deosebit pe promovarea utilizãrii eficiente a resurselor, precum si pe cresterea inteligentã, durabilã si favorabilã incluziunii in agricultura si zonele rurale, in concordantã cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele pentru atingerea acestor obiective este noul pachet de mãsuri de mediu si climã ale PNDR 2014-2020, adresate practicilor de agro-mediu si clima (Mãsura 10), agriculturii ecologice (Mãsura 11) si zonelor care se confruntã cu constrangeri naturale (Mãsura 13), aceastea fiind implementate in Romania incepand cu anul 2015. Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale si APIA vin in sprijinul fermierilor, beneficiari sau potentiali benefi – ciari ai acestor mãsuri, cu informatii detaliate privind modalitatea deschiderii angajamentelor in anul 2017, conditiile de eligibilitate si cerintele specifice aplicabile in cadrul acestor angajamente, standardele aplicabile (eco-conditionalitate – GAEC si SMR, cerinte minime privind utilizarea ingrãsãmintelor si substantelor de protectie a plantelor, activitatea minimã si incadrarea in categoria fermierilor activi) si nivelul plãtilor acordate in cadrul fiecãrui tip de angajament. În acest sens, au fost elaborate o serie de documente informative si de ghidare, utile in accesarea si implementarea cu succes a angajamentelor’, se aratã intr-un comunicat de presã postat pe siteul APIA. În acest an, Ministerul Agriculturii a adus unele modificãri care sã facã mãsurile de mediu si climã mai atractive pentru fermieri, dar si sã simplifice implementarea angajamentelor. Astfel, in afara eliminãrii sau simplificãrii unor conditii de eligibilitate si de bazã care trebuiau respectate in cadrul angajamentelor M.10 si M.11, s-a decis majorarea nivelului plãtilor acordate in cadrul M.10 pentru unele din pachetele aplicabile pe pajisti permanente. Astfel incepand din acest an, se va aplica, pentru pachetele 1, 3.1 si 6, o crestere cu circa 50 EUR/ha/an fatã de anii precendenti, dar si o majorare a plãtilor acordate in cadrul M.13 cu 5-11 EUR/ha/an in functie de tipul de zonã afectatã de constrangeri naturale. Pentru mãsura 10 ‘Agromediu si clima’, pachetul 1 – Pajisti cu inalta valoare naturalã, fermierii vor beneficia de 142 euro/ha/an, o crestere substantiala a subventiei, de la 93 de euro/ha/an, cat a fost in anul de cerere 2016. Pentru pachetul 2, varianta 2.1 – lucrãri manuale pe pajisti permanente, se va oferi o subventie de 100 euro/ha/an, iar pentru varianta 2.2 – lucrãri cu utilaje usoare pe pajisti permanente, cuantumul subventiei va fi de 21 euro/ha/an. În ceea ce priveste pachetul 3 – Pajisti importante pentru pãsãri vor fi oferite subventii de pana la 310 euro/ha/an, pentru pachetul 4 – Culturi verzi – cuantumul subventiei va fi de 128 euro/ha/an, iar in cadrul pachetului 5 – Adaptarea la efectele schimbãrilor climatice, valoarea subventiei va fi de 125 euro/ha/an. Majorãri de panã la 410 euro se inregistreaza si la pachetul 6, care cuprinde printre altele, lucrãri manual sau mecanizat fãcute pe pajisti, in timp ce, in cadrul pachetului 8 se va acordã o subventie de panã la 200 de euro pentru cresterea animalelor de fermã din rase certificate. La nivelul judetului Vaslui, in 2016, fermierii nu prea s-au ingrãmãdit sã acceseze aceste fonduri disponibile pentru mãsurile de mediu si climã, cu toate cã, la nivel national, cererile totale au depãsit 2,9 milioade lei. Astfel, La Centrul Judetean APIA Vaslui, pentru Campania 2016, pe Mãsura 10 Agro – mediu si climã s-a depus doar cate o cerere pe Pachetul 3.2.1 si 3.2.2 (lucrãri manuale, respectiv cu utilaje usoare pe pajisti importante), in ciuda faptului cã se puteau primi cate 159 euro, respectiv 80 euro/ha/an, in timp ce, pe Pachetul 4 Culturi verzi, pentru care se acorda cate 128 euro/an/ha, au fost depuse doar 5 cereri. La fel, pe Pachetul 8 Cresterea animalelor de fermã din rase locale in pericol de abandon, au fost depuse tot doar 5 cereri, in ciuda sumelor importante care puteau fi accesate, respectiv la ovine 87euro/UMV, la caprine 40 euro/UMV, bovine 200 euro/UMV, cai 200 euro/UMV sau porcine – 176 euro/UMV. La fel, in cazul Mãsurii 11 Agriculturã ecologicã, unde subventiile acordate sunt mult mai consistente. Doar 13 fermieri vasluieni au depus cereri pe Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile, inclusiv plante de nutret, desi cuantumul subventiei specifice a fost de 293 euro/an/ha, in timp ce pentru Pachetul 2 – Legume (cuantum 500 euro/an/ha), au fost doar 2 cereri, pe Pachetul 3 – Livezi (cuantum 620 euro /an/ha) – 5 cereri, pe Pachetul 4 – Vii (cuantum 530 euro /an/ha): 3 cereri, si cate doi fermieri au depus cereri pe Pachetele 5 – Plante medicinale si aromatice (cuantum 365 euro /an/ha) sau 6.1 – Pajisti permanente, unde s-a acordat 124 euro /an/ha. Mult mai accesatã a fost Mãsura 13, nu mai putin de 8.274 fermieri vasluieni depunand cereri pe Submãsura 13.2 – plata com – pensatorie pentru zone care se confruntã cu constrangeri naturale semnificative, si obtinand o subventie de 54 euro/an/ha. În judetul Vaslui, la submãsura 13.2 se incadreazã fermierii din comunele Arsura, Banca, Berezeni, Blãgesti, Dimitrie Cantemir, Dodesti, Dranceni, Duda-Epureni, Epureni, Fãlciu, Fruntiseni, Gãgesti, Grivita, Hoceni, Lunca Banului, Mãlusteni, Pãdureni, Pochidia, Pogonesti, Rosiesti, Stãnilesti, Suletea, Tutova, Vetrisoaia, Viisoara, Vinderei, Vutcani, Zorleni, la care se adaugã cei din municipiul Barlad sau orasul Murgeni. Pentru a convinge fermierii sã acceseze fonfurile puse la dispo – zitie prin aceste mãsuri de mediu si climã si a aduce aceste informatii cat mai aproape de ei, in perioada imediat urmãtoare se va desfãsura o amplã campanie de distribuire a documentelor necesare, anuntã Ministerul Agriculturii.