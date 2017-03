Februarie, lunã scurtã, dar nu si pentru Protectia Consumatorilor

joi, martie 9, 2017, 3:00

În cursul lunii februarie, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Vaslui a desfãsurat un numãr de 199 de actiuni de control pentru verificarea respectãrii prevederilor legale privind protectia consumatorilor, actiuni tematice de control si pentru cercetarea reclamatiilor si sesizãrilor primite din partea consumatorilor. Urmare deficientelor constatate, au fost dispuse oprirea temporarã a comercializãrii pentru produse alimentare si nealimentare in valoare de 59.507 lei, panã la eliminarea sau, dupã caz, remedierea deficientelor constatate, precum si oprirea definitivã a comercializãrii si retragerea din circuitul comercial pentru produse alimentare si nealimentare in valoare de 9.662 lei. Pentru incãlcarea prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor, au fost sanctionati contraventional nu mai putin de 150 de operatori economici, fiind aplicate 82 de amenzi contraventionale, in valoare totalã de 150.000 lei, si 68 de avertismente. De asemenea, in februarie au fost cercetate si solutionate si 35 de reclamatii primite din partea consumatorilor, din care 15 s-au dovedit intemeiate. Sase reclamatii nu au putut fi solutionate din cauza lipsei elementelor necesare cercetãrii iar sase, cu rezolvare amiabilã.