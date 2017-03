Fatã de 13 ani fugitã din plasament pentru o partidã de amor

marți, martie 7, 2017, 3:00

O pustoaicã în vârstã de 13 ani si jumãtate a fugit dintr-un centru de plasament din Bârlad, însotitã de trei colege „de distractie”, pentru a se simti bine într-o discotecã ruralã. De aici pânã la o partidã de amor cu un localnic nu a mai fost decât un pas.

Initial, politistii au fost anuntati despre disparitia fetelor in seara zilei de 4 martie. Cea de 13 ani si colegele ei, cu varste cuprinse intre 16 si 17 ani, au fugit din centrul in care se aflau in plasament pentru a se distra intr-o discotecã din comuna Tutova, satul Bãdeana. Aici, cea mai micã dintre fete, dupã cum avea sã povesteascã ulterior specialistilor centrului, a cunoscut un bãrbat. Acesta ia propus sã intretinã relatii sexuale cu el iar fata a acceptat fãrã sã stea prea mult pe ganduri. În jurul orei 01.30 a noptii de 4 spre 5 martie, cele patru „fete rele’ sau intors linistite la centrul din Barlad. Apoi, cea mai micã a povestit cu lux de amãnunte ce a fãcut cat timp a fost plecatã fãrã incuviintare. În plus, ea le-a povestit si oamenilor legii despre escapada sa, in fata cãrora a dat o declaratie in prezenta unui reprezentant al Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui. Astfel, potrivit primelor constatãri ale politistilor, din moment ce actul sexual sa consumat cu acceptul minorei, in cauzã a fost deschis un dosar penal, cercetãrile desfãsurandu-se sub aspectul comiterii infractiunii de act sexual cu o minorã, faptã pentru care pedeapsa pe care o riscã bãrbatul este cuprinsã intre unu si cinci ani de detentie. „Minora, care este beneficiara a mãsurii de protectie prin plasament in regim de urgentã, ajunsã in discoteca din comuna Tutova, a cunoscut un bãrbat care i-a propus sã intretinã relatii sexuale iar ea a consimtit. Ulterior, s-a intors la centrul din Barlad, impreunã cu celelalte trei minore. Atat timp cat a fost de acord si nu a primit bani in schimbul actului sexual, in prezent se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de act sexual cu o minorã’, ne-a declarat Loredana David, purtãtorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetan Vaslui.