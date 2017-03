EURES: 66 de vasluieni si-au gãsit locuri de muncã în strãinãtate

vineri, martie 3, 2017, 3:00

Anul trecut, 66 de vasluieni au obtinut locuri de muncã în strãinãtate prin reteaua EURES. Din cei 66 de norocosi, 17 au prins joburi în Portugalia, unul, în Germania, iar restul de 48, în Spania. Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, ca serviciu public de ocupare, este membru al retelei EURES din anul 2007.

La 13 decembrie 2016, AJOFM Vaslui a organizat o bursã a locurilor de muncã pentru domeniul agricol in Spania. La selectie au fost invitate 111 persoane, din opt judete ale tãrii, fiind declarate admise doar 73. De-a lungul anului, consilierul EURES din cadrul AJOFM Vaslui a inregistrat in baza de date a persoanelor aflate in cãutarea unui loc de muncã in strãinãtate un numãr total de 124 de persoane. În calitate de membru EURES, ANOFM oferã servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeanã si Spatiul Economic European. EURES este o retea de cooperare intre Comisia Europeanã, serviciile publice de ocupare a fortei de muncã din statele membre si alti parteneri implicati pe piata muncii (sindicatele si organizatiile patronale). Reteaua are ca obiectiv principal facilitarea liberei circulatii a lucrãtorilor in cadrul Spatiului Economic European si Elvetia. Atingerea acestui obiectiv se realizeazã prin transparenta informatiilor referitoare la locurile de muncã vacante, precum si la conditiile de muncã si de viatã din statele europene.