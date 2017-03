«Eu decontez întârzierea programului de apã si canal!»

vineri, martie 24, 2017, 3:00

Primãria Vaslui este nemultumitã de viteza cu care se implementeazã proiectul de apã si canal. Cum lucrãrile încep anul viitor, unii locuitori din oras si-au pierdut rãbdarea si cer explicatii municipalitãtii. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã el este primul care deconteazã capacitatea slabã de implementare si îsi asumã acest lucru. Proiectul prevede extinderea cu 54,9 kilometri a retelei de apã si 56,6 kilometri a retelei de canalizare.

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, este nemultumit de ritmul in care se implementeazã proiectul de reabilitare a sistemului de apã si canal. În conditiile in care modernizarea retelelor de apã din municipiul Vaslui va incepe abia in primãvara anului 2018, unii locuitori ai orasului reproseazã municipalitãtii aceste intarzieri. ìEu decontez aceste intarzieri! Aceasta este capacitate de punere in practicã a proiectului, si mi-o asum. Cand mã duc pe strãzi, oamenii imi spun cã in acest sector nu au apã. Totul pleacã de la bani. La toate intalnirile de lucru la care am participat alãturi de alti primari din tarã, se pune problema banilor pentru dezvoltarea comunitãtilor. Primarul care cautã solutii, acela are un mandat de succes. Nu primarul care doar mãturã strãzile din oras e de viitorî, a spus Vasile Pavãl. În acest context, municipiul Vaslui are nevoie de resurse financiare importante pentru implementarea mai multor proiecte importante pentru comunitate. Este vorba despre construirea unui patinoar, a unei sãli de sport, despre identificarea de solutii financiare pentru reabilitarea Spitalului Vechi, care din anul viitor nu va mai primi finantare de la stat.

Investitiile din municipiul Vaslui

Proiectul privind reabilitarea si extinderea retelelor de apã si de canalizare, a statiilor de pompare si statiilor de pompare apã uzatã din municipiul Vaslui aratã astfel: extindere cu 54,9 kilometri a retelei de apã, 310 cãmine de vane (golire, aerisire, sectorizare), 2.460 cãmine contorizare, 491 hidranti de incendiu si patru statii intermediare de clorinare. Pentru sistemul de canalizare menajerã se vor face extinderi de 56,6 kilometri a retelei de canalizare, 2.092 cãmine de vizitare, 3.250 cãmine individuale de racord, 17 statii noi de pompare pe reteaua de apã uzatã etc. Tot in municipiul Vaslui vor fi stabilite zone de protectie sanitarã la acumulãrile Solesti, Puscasi si captarea de pe raul Barlad. Vor fi reabilitate si statiile de vid de la Solesti, statia de pompare apã brutã de la spital si statia de pompare apã brutã de la Rediu.

Contractul e semnat

Contractul de reabilitare a retelelor de alimentare cu apã potabilã din cadrul proiectului de apã si canal va demara cel tarziu in primãvara anului 2018. Proiectul a fost fazat in luna decembrie 2016, cu o intarziere de un an de la depunerea dosarului. SC Aquavas SA Vaslui a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finantare pentru realizarea lucrãrilor de apã si canal, fazate din Programul Operational Sectorial Mediu 2007 – 2014. Documentul a fost incheiat in data de 5 decembrie 2016 si are o valoare totalã de 355.927.333 lei. Contractul va asigura finantarea inclusiv a contractelor de lucrãri pentru reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Este vorba despre cele cinci proiecte de retele din programul POS Mediu, care nu s-au realizat pe vechiul proiect si au fost mutate pe noul proiect finantat prin Programul Operational Infrastructurã Mare (POIM) 2014-2020.