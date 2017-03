ES Hans Klemm, Ambasadorul SUA la Bucuresti, vine la Vaslui!

joi, martie 30, 2017, 3:00

Joia viitoare, în judetul Vaslui va avea loc una din cele mai importante vizite ale unui înalt oficial strãin din ultimii 27 de ani. Excelenta Sa Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, va deschide, la Biblioteca Judeteanã “Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui, American Shelf (Raftul American). Pe lângã o donatia consistentã de carte despre cultura si valorile americane, ES Hans Klemm va avea discutii de lucru si cu reprezentantii Consiliului Judetean si ai Primãriei Vaslui.

Joi, 6 aprilie 2017, Excelenta Sa Hans Klemm, Ambasadorul SUA in Romania, va face o vizitã de lucru in judetul Vaslui. Motivul prezentei inaltului diplomat american este inaugurarea unui ‘Raft American’ (American Shelf), la Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui. Evenimentul va avea loc incepand cu orele 13.30, iar donatia de carte care va intra in patromoniul bibliotecii va sta la dispozitia profesorilor, elevilor si a publicului interesat. ìAmerican Shelfî reprezintã o donatie de carte – lucrãri de referintã din literatura americanã clasicã si contemporanã, literatura pentru copii si tineret, lucrãri de metodicã a predãrii limbii engleze, materiale pentru perfectionarea cunoasterii limbii engleze, continuarea studiilor in SUA. Donatia va cuprinde, de asemenea, cãrti de politicã externã, istorie si geografia Statelor Unite. Practic, colectia de carte va oferi publicului vasluian interesat o intreagã bazã de date despre SUA, despre cultura si valorile impãrtãsite de aceastã mare natiune. Manifestarea de la Biblioteca Judeteanã va fi precedatã de o intrevedere a ES Hans Klemm cu reprezentantii Consiliului Judetean Vaslui si ai Primãriei municipiului Vaslui, programatã sã aibã loc in jurul orei 11.00.

Bibliotecarii multumesc Ambasadei SUA

Prof. Gelu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene ìNicolae Milescu Spãtarulî Vaslui, subliniazã cã donatia de carte si prezenta Excelentei Sale Hans Klemm la Vaslui reprezintã un prilej de bucurie pentru institutia pe care o conduce. ‘Din pozitia in care mã aflu, nu pot decat sã multumesc pentru gesturile fãcute de Ambasada SUA, sã multumesc in numele bibliotecarilor, in numele meu si, nu in ultimul rand, in numele cititoriloir care vor beneficia de acest dar minunatî, a declarat prof. Gelu Bichinet. Evenimentul de sãptãmana viitoare a fost precedat de mai multe actiuni, nu doar simbolice, menite sã strangã legãturile de prietenie cu SUA. ìÎn anul 1994, am aplicat pentru prima oarã la Corpul Pãcii pentru voluntari, la Liceul ‘Stefan Procopiu’ Vaslui. Am considerat cã o punte de legãturã cu SUA nu poate fi decat beneficã, pentru o Romanie ce isi cãuta, atunci, un traseu in randul tãrilor civilizate. Sprijinul celor douã grupuri de voluntari a fost enorm, si am inteles de atunci cã o colaborare pe termen lung nu poate fi decat beneficã. Ca un arc peste timp, iatã cã, acum, inaugurãm ‘American Shelf’, o continuare fireascã de promovare a culturii si civilizatiei americane’, a mai spus directorul Bibliotecii Judetene. Astfel, donatia de carte care va avea loc in sãptãmana viitoare la Vaslui va deschide o nouã oportunitate de cunoastere a culturii americane, a poporului american, a unuia din cele mai puternice state din lume. ‘Am avut si avem convingerea cã, prin educatie si culturã, devenim mai buni, mai intelegãtori, mai toleranti. Poporul american este un popor care isi stabileste tinte mari, pe care, din fericire, le si atinge’, a conchis Gelu Bichinet.