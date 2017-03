Elevii Liceului „Nicolae Iorga” iau atitudine împotriva bullying-ului

vineri, martie 24, 2017, 3:00

Elevii clasei a XI-a E, de la Liceul Tehnologic ‘Nicolae Iorga’, din Negresti, coordonati de prof. Lenuta Vasiliu, iau atitudine in fata fenomenului de bullying prin participarea la concursul national ‘Fãrã urã, cu tolerantã’, concurs implementat in perioada 7 februarie – 24 martie, de Organizatia ‘Salvati Copiii’. Bullying-ul este o formã de abuz aparte, care se manifestã printr-un comportament agresiv, intentionat, repetat asupra aceluiasi copil, din partea altcuiva, iar in relatiile interpersonale se caracterizeazã prin dezechilibru de forte. Obiectivul principal il reprezintã cresterea nivelului de informare in randul elevilor, cadrelor didactice, pãrintilor si autoritãtilor locale asupra acestui fenomen des intalnit in randul adolescentilor. Liceenii au desfãsurat diverse activitãti: dezbatere la clasã, realizare de documente specifice – materiale video si actiuni publice, activitãti prin care doresc diminuarea efectelor negative ale violentei in scoalã. Dezbaterea de miercuri, 22 martie, a reunit invitati din mai multe institutii reprezentative ale orasului Negresti: prof. Gabriel Matei si prof. Liviu Popa, directorii liceului, prof. Dana Manea, directorul adjunct al Scolii Gimnaziale ‘Mihai David’, Angela Voicu, directorul Centrului de Tineret din localitate, prof. Mioara Vieru, psiholog scolar, si Daniel Pavel, politist de proximitate. În cadrul activitãtilor, liceenii si elevii de gimnaziu negresteni au discutat si despre pericolele jocurilor virtuale de tip Balena albastrã, jocuri care fac victime in randul copiilor vulnerabili. De altfel, problematica acestui fenomen ingrijorãtor este si subiectul orelor de dirigentie din aceste sãptãmani.