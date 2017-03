Elevii din Vaslui, invitati sã se înscrie în concursul de educatie ecologicã «Scoala Zero Waste»

miercuri, martie 1, 2017, 3:00

„Scoala Zero Waste” este un concurs national de educatie ecologicã si colectare selectivã destinat tuturor scolilor din învãtãmântul primar si gimnazial din România, concurs aflat deja la a patra editie. Perioada de desfãsurare a competitiei este 13 martie – 12 mai 2017.

Panã acum, s-au inscris 145 de scoli din 34 de judete si din Bucuresti. Scolile din judetul Vaslui care doresc sã intre in competitia pentru marele premiu, reprezentat de o tablã interactivã oferitã de partenerul proiectului, Continental, se mai pot inscrie panã vineri, 3 martie. Detalii despre procedura de inscriere se gãsesc la adresa de internet http://ecostuff.ro/scoala-zero-waste/ Cei mai implicati elevi vor putea castiga participarea la ‘Zero Waste Summer Camp’ – Tabãrã de Educatie Ecologicã organizatã in luna august, langã Timisoara, dar si multe alte premii. În plus, profesorii coordonatori ai primelor trei scoli castigãtoare in Concursul ‘Scoala Zero Waste’ editia 2017 vor primi cate o tabletã. Si in acest an accentul va fi pus pe componenta educationalã, elevii fiind incurajati sã organizeze si sã participe la cat mai multe activitãti din lista propusã de organizatori. Fiecare activitate realizatã aduce un anumit numãr de puncte, oferindu-se astfel sanse egale tuturor scolilor participante, indiferent dacã sunt de la oras sau de la tarã, dacã au sau nu multi elevi, sau dacã numãrul participantilor este mare sau mic. Organizatorii isi doresc sã rãsplãteascã eforturile cat mai multor elevi implicati in acest concurs. Pe aceastã cale invitã toate companiile care doresc sã se implice si sã acorde premii speciale, indiferent de valoarea acestora si indiferent de judet sã ia legãtura cu organizatorii la scoalazerowaste@ecostuff.ro. Pentru mai multe informatii: * e-mail: scoalazerowaste@ecostuff.ro * site: http://www.ecostuff.ro