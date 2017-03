E «maneger» în furturi, are si «scoala vitii», dar tot degeaba!

miercuri, martie 29, 2017, 3:00

Descoperit si arestat, în sfârsit, Marian Zlãtaru, autorul mai multor furturi din gospodãriile din Popeni care se lãuda pe pagina sa de pe un site de socializare cã este „maneger în furturi” având ca studii „Scoala vietiii” si „SCOALA VITII”, s-ar fi vrut în continuare liber. Tânãrul hot a contestat, fãrã succes, la Tribunalul Vaslui, mãsura arestãrii preventive luatã zilele trecute de judecãtorii bârlãdeni, astfel cã Zlãtaru va „lua luminã” de Paste în arestul IPJ.

La doar 19 ani, Marian Dumitru Zlãtaru, din Popeni, comuna Zorleni, are vechime in ale hotiei, avand deja o condamnare la activ, fiind cercetat si intr-un alt dosar, tot pentru furt calificat, a cãrui finalitate va fi chiar in aceste zile. Prima datã, in noiembrie 2015, fiind minor, judecãtorii barlãdeni au impus doar mãsura asistãrii zilnice, pe o perioadã de 5 luni, dupã ce, impreunã cu alti cinci hoti, din care patru minori, au dat iama in gospodãriile vecinilor. Atunci, cand au fost prinsi, tinerii hoti au avut de infruntat si mania sãtenilor, care, cu toatã opozitia politistilor, le-a aplicat o corectie zdravãnã, unul dintre hoti fiind tuns in public cu… un cutit de cãtre unul din pãgubiti. Stiindu-se vinovati, hotii nu au depus totusi nici o plangere. Ulterior, impreunã cu un alt ‘tovarãs’, a comis noi furturi, drept urmare, in mai, 2016, a fost trimis din nou in judecatã. Nu s-a potolit si, chiar dacã de aceastã datã, trecand varsta majoratului, risca ‘internarea’ in Penitenciar, Zlãtaru a continuat sã atace casele din zonã, de unde fura bani, bijuterii, telefoane si alte obiecte de valoare, pe care apoi la vindea la amatori de chilipiruri din localitate. În ultimul an, nu mai putin de 8 astfel de furturi au fost inregistrate pe raza comunei Zorleni, din lipsã de probe, toate fiind trecute ca avand autor necunoscut. Culmea, desi era in atentia politistilor, Marian Dumitru Zlãtaru se lãuda cu ‘meseria’ sa pe pagina sa de pe un site de socializare, unde se descrie, chiar si dupã arestarea sa, ca fiind ‘maneger in furturi’ avand ca studii ‘Scoala vietiii’ si ‘SCOALA VITII’. Panã la urmã i s-a infundat, politistii din Zorleni, impreunã cu colegii lor de la Sectia 3 Ruralã Barlad reusind sã strangã destule probe care sã demonstreze cã Zlãtaru este autorul furturilor. În consecintã, la propunerea procurorilor, judecãtorii barlãdeni au decis arestarea preventivã, pentru 30 de zile, a ‘manegerului in furturi’. Imediat, Zlãtaru a contestat aceastã decizie, Tribunalul Vaslui respingand, ca nefondatã, contestatia, astfel cã locuitorii din Popeni vor petrece ceva mai in sigurantã apropiatele Sãrbãtori Pascale. Mai mult, sederea dupã gratii a ‘manegerului’ Zlãtaru s-ar putea prelungi, dacã judecãtorii barlãdeni vor decide o condamnare cu executare, in dosarul furturilor din 2016.