Dupã aproape 3 ani, mai cade un traficant de droguri de mare risc!

vineri, martie 3, 2017, 3:00

În luna aprilie 2015, 4 membri ai unei retele de droguri de mare risc care vindeau ecstazy si cannabis pe raza municipiilor Bârlad si Vaslui erau condamnati la pedepse cuprinse înte 6 luni cu suspendare si 5 ani, 10 luni si 20 de zile cu executare pentru trafic de droguri. Ulterior, procurorii DIICOT au identificat un al cincilea membru al retelei, în persoana lui Robert Andrei Pruteanu, un cunoscut interlop bârlãdean, cel care se ocupa de introducerea în tarã a stupefiantelor. Individul, aflat deja în penitenciar, unde executã o pedeapsã pentru omor, a fost trimis acum în judecatã si pentru sãvârsirea infractiunii de introducere în tarã de droguri de risc, în formã continuatã, în acelasi dosar, seful retelei de traficanti, Ionut Cristian Blejeru, fiind acuzat de mãrturie mincinoasã.

Pe 3 octombrie 2014, politistii de la Crimã Organizatã au incercat prinderea in flagrant a lui Andrei Blejeru si a amicei sale, Ionela-Elena Vasiliu, in timp ce ii vindeau unei persoane 5 pastile de ecstasy si 30 de grame de cannabis. Ambii au reusit, pe moment, sã fugã, desi politistii au tras sase focuri de armã asupra autoturismului in care se aflau. Au fost prinsi in apropiere de satul Bãcani, localitate in care inculpatii aveau ascunse 80 de comprimate ecstasy si 10 grame de cannabis. Procurorii DIICOT au dispus retinerea celor doi pentru introducere in tarã, fãrã drept, de droguri de risc si de mare risc, trafic international si intern de droguri de risc si de mare risc. Ionut Cristian Blejeru este fratele celebrului Andrei Blejeru, cel care, in 2009, a fost condamnat la trei ani si douã luni de inchisoare pentru trafic de droguri, dupã ce s-a descoperit la locuinta acestuia o adevãratã plantatie de cannabis la ghiveci. În aprilie 2015, Tribunalul Vaslui il condamna pe Ionut-Cristian Blejeru la 5 ani, 10 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri pentru trafic, detinere si consum de droguri de mare risc. Ionela-Elena Vasiliu a fost condamnatã la doi ani, zece luni si 20 de zile inchisoare cu executare pentru complicitate la trafic de droguri si detinere de droguri de mare risc. Alti doi membri ai retelei, Robert Curea si Andrei- Alexandru Chihae, au fost condamnati la cate 6 luni inchisoare cu suspendare pentru detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu. Dupã condamnare, procurorii DIICOT au reusit sã-l descopere si pe cel care se ocupa de introducerea in tarã a drogurilor, in persoana lui Robert Andrei Pruteanu, un cunoscut interlop barlãdean. Acesta fusese la un moment dat, in timpul anchetei, in atentia anchetatorilor, insã a fost scos din cauzã datoritã declaratiilor lui Blejeru, declaratii care, ulterior, sau dovedit a fi mincinoase. Trebuie spus cã, in prezent, Pruteanu se aflã in Penitenciarul Vaslui, unde executã o condamnare de 5 ani pentru omor calificat, dupã ce, in decembrie 2011, a injunghiat cu un cutit pe un alt interlop, Mihai Octavian Cruceanu, intr-o salã de jocuri din Barlad. Initial retinut de politisti si internat in spitalul din Barlad pentru a-i fi tratate rãnile survenite in urma altercatiei, Pruteanu a plecat pur si simplu din Barlad, fiind prins dupã cateva zile de cãutãri. Panã la condamnarea sa definitivã pentru omor, in noiembrie 2013, dar si ulterior, prin interpusi, se pare cã Pruteanu, acum in varstã de 29 de ani, ar fi fost cel care se ocupa de procurarea si introducerea in tarã a drogurilor pe care le comercializa reteaua lui Blejeru. Dosarul in care Pruteanu este acuzat de trafic international de droguri, iar Blejeru, de mãrturie mincinoasã, instru – mentat de procurorii DIICOT incã din 2014, a ajuns pe rolul Tribunalului Vaslui abia la inceputul acestui an. Marti, 28 februarie, judecãtorii au constatat competenta materialã si teritorialã a Tribunalului Vaslui de solutio nare a respectivei cauze si legalitatea sesizãrii instantei, dispunand inceperea judecãtii. Dupã rãmanerea definitivã a acestei decizii, va incepe si procesul, care s-ar putea solda cu adãugarea unor ani de puscãrie pentru cei doi traficanti de droguri.