Dumitru Boros, în cursa pentru sefia PNL Bârlad

Anuntul l-a fãcut însusi Dumitru Boros, care a convocat, ieri, o conferintã de presã la sediul formatiunii pe care o conduce, deocamdatã, în calitate de pesedinte interimar. El a mai afirmat cã este sigur cã va fi sustinut de cei mai multi dintre liberalii din localitate.

Prin urmare, pe data de 8 aprilie va avea loc Conferinta Municipalã de Alegeri a PNL Barlad, in care, deocamdatã, pentru functia de presedinte al organizatiei locale si-a anuntat oficial intrarea in cursã doar primarul Dumitru Boros, care ocupã si functia de prim-vicepresedinte (tot interimar) al Organizatiei Judetene PNL Vaslui. ßDupã cum stiti deja, la nivelul judetului, in toate organizatiile comunale unde sunt primari liberali, precum si la organizatiile locale din Barlad si Vaslui, ca de altfel si la nivelul filialei judetene, suntem angrenati intro cursã internã, pentru desemnarea viitorilor presedinti. În ce mã priveste, vã pot spune in acest moment cã am decis sã intru in cursa pentru functia de presedinte al Organizatiei din Barlad. Fac, asadar, un apel la sustinãtorii mei sã vinã alãturi de mine, pentru cã ii asigur cã nu mi-am schimbat niciun plan din cele pe care le-am anuntat incã din campania electoralã din vara anului trecut. Prin urmare, desi am fost acuzat cã as fi dat mana cu cei de la PSD, cã nu mai avem activitate la partid pentru cã as fi neglijat-o, iatã cã nu este asa iar intrarea mea in competitia internã demonstreazã acest lucru’, a afirmat primarul Boros. Pe langã apelul la sustinere fãcut de Boros cãtre echipa cu care a lucrat in vara anului trecut, cand a reusit performanta unicã in istoria postdecembristã a liberalilor de a castiga conducerea Primãriei Barlad si un numãr record de consilieri locali (10 la numãr), edilul sef a mai spus cã, intradevã r, nu a mai avut o activitate politicã atat de sustinutã, insã acest lucru se datoreazã sumedeniei de probleme administrative ale orasului. ßSunt sigur cã cei mai multi dintre liberalii din Barlad sunt alãturi de mine in acestã competitie internã, despre care as putea spune cã este extrem de animatã. Însã, acest lucru nu este nici pe departe unul rãu, ci mai degrabã aratã cã PNL este in continuare un partid viu si energic’, a incheiat Dumitru Boros.