Dovada cã fiecare vot conteazã!

luni, martie 20, 2017, 3:00

Pentru cã, în lipsa subventiilor APIA, CJ Vaslui nu mai are posibilitatea sã întretinã livada de la Emil Racovitã, comuna Dãnesti, sar fi dorit concesionarea acesteia contra unei redevente de peste 24.000 lei, foarte mare pentru o livadã de doar 10 ha. Proiectul de hotãrâre în acest sens a cãzut la vot, în conditiile în care opozitia s-a abtinut iar majoritãtii PSDALDE i-a lipsint un singur vot pentru a întruni cvorumul necesar, dupã ce unul dintre consilieri, prezent initial la sedintã, a trebuit sã plece. Tot rãul este poate spre bine, dat fiind cã, odatã cu reabilitarea drumului strategic Bârlad – Codãesti, care trece prin zonã, ar putea creste valoarea terenului.

În 2012, consilierii judeteni aprobau preluarea in administrare a unui teren, apartinand Muzeului Judetean, care includea, pe langã Casa Memorialã Emil Racovitã, si terenul aferent, de peste 10,35 ha, situat in comuna Dãnesti. Ulterior, terenul a fost dezmembrat in douã parcele, iar livada de 10,2 ha a fost reinoitã, plantandu-se peste 4.600 pomi fructiferi, cires, prun, mãr, pãr, visin sau gutui. Odatã ajunsã pe rod, se incearcã valorificarea acestui bun, proprietate publicã a judetului Vaslui, cu atat mai mult cu cat CJ, pe langã faptul cã nu are in domeniul de activitate sau in subordine o societate specializatã in activitãti pomicole ori valorificarea productiei obtinute, nu are nici resurse financiare de a intretine livada. Asta pentru cã este posibil ca, din acest an, sã nu primeascã nici subventiile APIA, bani care sã fie folositi la intretinerea plantatiei. În aceste conditii, incã de anul trecut, CJ Vaslui a fãcut primii pasi pentru obtinerea unui venit, prin concesionarea livezii, astfel cã, in luna mai, a fost efectuatã o evaluare a proprietãtii. Evaluatorul, o firmã din Husi, a stabilit o valoare a livezii si terenului aferent de 729.676 lei, respectiv peste 70.000 lei/ha, sumã neobisnuit de mare pentru un teren aflat intr-o zonã putin accesibilã, cum este comuna Dãnesti. Tinand cont si de faptul cã, incepand cu 2017, livada a ajuns la maturitate, iar pomii au intrat pe rod, conducerea CJ a considerat cã este momentul optim pentru a obtine cel mai bun pret, respectiv redeventã anualã. De aceea, a propus un proiect de hotãrare prin care consilierii sã decidã concesionarea, pe o perioadã de 30 de ani, a livezii respective, cu o redeventã de 24.323 lei/anual, pentru adoptarea cãruia ar fi fost nevoie de votul a douã treimi din totalul consilierilor prezenti. Proiectul a suscitat incã de la inceput discutii, consilierii liberali nefiind de acord cu durata mare, de 30 de ani, pe care va fi acordatã concesiunea, in conditiile in care, spunea consilierul Gheorghe Viziteu, durata de viatã a unei livezi este de 20 de ani! Mai mult, acestia si-au arãtat nedumerirea in legãturã cu raportul de evaluare, considerand valoarea de 729.676 lei stabilitã de evaluator prea mare, la fel si in cazul redeventei. ‘Ce veti face dacã, din cauza redeventei prea mari cerute, nu se prezintã nimeni la licitatia pentru concesionarea livezii?, au intrebat liberalii, rãspunsul lui Dumitru Buzatu, presedintele CJ si initiatorul proiectului de hotãrare fiind sec: ‘Vom da productia la angajati, sã facã tuicã!’. În aceste conditii, liberalii au anuntat cã se vor abtine de la vot, ceea ce s-a intamplat. Surpriza a venit in urma votului, dat fiind cã, stiind cã in salã sunt 22 de consilieri PSD si ALDE, exact procentul de douã treimi necesar, Dumitru Buzatu a anuntat cã proiectul a fost aprobat si a trecut la urmãtorul punct de pe ordinea de zi. A fost insã intrerupt de secretarul judetului, Diana Ursulescu, care a spus cã proiectul a intrunit numai 21 de voturi ‘pentru’, si in consecintã a fost respins! Misterul a fost lãmurit imediat: prezent initial la sedintã, consilierul PSD Eduard Popica a trebuit sã plece urgent, din cauza unor probleme personale, inainte de inceperea dezbaterilor, fãrã ca acest lucru sã fie remarcat. În aceste conditii, in speranta cã va reusi sã-i convingã pe liberali sã-si schimbe optiunea de vot, presedintele Buzatu a cerut repetarea votului. ‘Ar fi trebuit sã punem in discutie incã din ianuarie aceastã problemã, pentru ca cei care vor concesiona plantatia sã poatã face lucrãrile aferente si eventuale investitii. Este deja tarziu, iar acest proiect reprezintã o urgentã’, a argumentat Dumitru Buzatu. Dat fiind cã consilierii liberali s-au opus revotãrii proiectului de hotãrare, adoptarea lui va fi pus in discutie la o sedintã viitoare.