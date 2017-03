Doi bârlãdeni, cercetati pentru contrabandã cu tigãri

joi, martie 2, 2017, 3:00

Doi bãrbati din municipiul Barlad, cercetati in mai multe dosare penale sub aspectul sãvarsirii infractiunii de contrabandã, au fost retinuti de cãtre politisti. Astfel, pe 27 februarie, politistii l-au identificat pe raza municipiului Barlad pe Costel D., in varstã de 40 de ani, din municipiul Barlad, in timp ce incerca sã comercializeze mai multe pachete cu tigarete cu timbre de accizã din Republica Moldova. Pe numele bãrbatului a fost intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunii de contrabandã, faptã prevãzutã si pedepsitã de art. 270 alineatul 3 din Legea 86/2006. Avand in vedere cã bãrbatul este cercetat pentru comiterea aceluiasi tip de infractiune in alte 6 dosare penale, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitãtii Economice Vaslui au dispus prin ordonantã retinerea acestuia pe o perioadã de 24 de ore. Marti, bãrbatul a fost prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad cu propunere de luare a unei mãsuri preventive. Pe numele unui alt barlãdean, Iulian B., de 34 de ani, unitatea de parchet competentã a dispus, la sfarsitul sãptãmanii trecute, mãsura controlului judiciar. Acesta este cercetat de cãtre politisti in 6 dosare penale, sub aspectul sãvarsirii infractiunii de contrabandã. Bãrbatul a fost depistat in mai multe randuri de politisti, pe raza municipiului Barlad, in timp ce detinea spre comercializare sau vindea diferite cantitãti de tigarete cu timbru de accizare Republica Moldova. În toate cazurile in care au fost constatate infractiunile respective tigaretele au fost ridicate in vederea confiscãrii, iar pe numele celor depistati politistii au intocmit dosare penale. Pentru infractiunea de contrabandã, Legea 86/2006 prevede o pedeapsã cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi. Sunt fapte asimilate infractiunii de contrabandã si colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvarsirii acesteia. Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmãtoare, politistii actionand atat in vederea identificãrii celor cu preocupãri infractionale pe linia introducerii in tarã a tigãrilor de contrabandã cat si a celor care transportã, depoziteazã sau comercializeazã astfel de produse.