Doar 14% din populatia Vasluiului are un loc de muncã

miercuri, martie 15, 2017, 3:00

Anul trecut, judetul Vaslui s-a clasat pe penultimul loc in tarã in ceea ce priveste ponderea numãrului de angajati in totalul populatiei. Cu cei 54.636 angajati cu contract individual de muncã, ponderea in totalul populatiei stabile este de 14,1%. La nivel national, pe ultimul loc este situat judetul Giurgiu, cu o pondere de 12,5% a angajatilor in total populatie, ceea ce inseamnã cã doar unul din opt locuitori are un loc de muncã. La popul opus se aflã Bucurestiul, care are o ratã de angajare de peste 50%, respectiv un numãr total de 937.000 de salariati. La nivelul Moldovei, cei mai multi salariati ii are judetul Iasi cu un numãr de 156.652 persoane, ceea ce reprezintã o pondere de 19,9% din totalul populatiei. Botosaniul are 102.986 de salariati si o pondere de 16,4% in totalul populatiei din judet. Potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui, in perioada ianuarie – noiembrie 2016, angajatorii locali au declarat 4.809 locuri de muncã. Fatã de anul 2015, numãrul locurilor de muncã vacante a scãzut cu aproximativ 26% (1.685 locuri de muncã). În aceeasi perioadã, numãrul somerilor neindemnizati (care reprezintã circa 90% din numãrul total de someri din judet) a crescut cu aproximativ 3%. De asemenea, se inregistreazã o scãdere a numãrului de locuri de muncã declarate in mod repetat de angajatori la numai 1.011 locuri, cu 105 mai putine decat anul anterior. Mai mult, si numãrul locurilor de muncã din anul 2015 s-a aflat intr-o scãdere fatã de anul anterior, cu 26%.