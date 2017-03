Directorul AJPIS, Sorin Prepelitã, luat în cãtare de ANI

joi, martie 23, 2017, 3:00

Agentia Nationalã de Integritate (ANI) a constatat existenta indiciilor privind posibila sãvârsire a infractiunii de conflict de interese de cãtre Sorin Prepelitã, director executiv al Agentiei Judetene pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui. Acesta este acuzat cã, dupã numirea sa ca director al institutiei, în februarie 2013, ar fi semnat mai multe documente prin care Asociatia Comunitarã „Totul pentru Viatã” Husi, la care lucrase, si ar fi beneficiat de subventii de la bugetul de stat în valoare de aproape 460.000 lei. În fapt, semnarea conventiilor era o atributie de serviciu în sarcina directorului executiv, iar asociatia incriminatã, înfiintatã în 2003, beneficiase si anterior de subventii, chiar mai consistente, de la Ministerul Muncii. Asociatia Comunitarã „Totul pentru Viatã” Husi se aflã sub contract cu CJAS, pentru decontarea serviciilor medicale oferite persoanelor vârstnice, si primeste fonduri si de la Primãria municipiului Husi. Mai mult, a fost nominalizatã ca exemplu de bune practici de mai multe organisme, inclusiv de Consiliul National al Persoanelor Vârstnice pentru bunele servicii oferite acestei categorii de populatie. Cu toate acestea, ANI a decis sesizarea Parchetului de pe lângã Judecãtoria Husi în vederea efectuãrii de cercetãri cu privire la sãvârsirea de cãtre Sorin Prepelitã a infractiunii de conflict de interese.

Sorin Prepelitã, directorul executiv al AJPIS Vaslui, unul dintre cei mai apreciati conducãtori de servicii deconcentrate din judet, este acuzat de cãtre ANI de conflict de interese penal, Agentia sesizand in acest sens Parchetul de pe langã Judecãtoria Husi. ßÎn calitate de director executiv al AJPIS Vaslui, Prepelitã Sorin a avizat favorabil, in anii 2013 si 2014, Rapoartele privind oportunitatea acordãrii de subventii pentru anii 2014 si 2015 Centrului de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice al Asociatiei Comunitare ‘Totul pentru Viatã’ Husi. Totodatã, acesta a semnat Conventiile prin care s-au acordat acestei Asociatii subventii de la bugetul de stat (MMFPSPV, prin Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã Vaslui) in cuantum de 56.544 lei in anul 2014 si in cuantum de 39.960 lei in anul 2015. De asemenea, persoana evaluatã a semnat si Contractul de finantare din 2013 si Actul aditional la acest contract, incheiat intre Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã Vaslui si asociatia susment ionatã, pentru finantarea lucrãrilor de investitii la Centrul de zi pentru persoane varstnice, suma decontatã de MMFPSPV – AJPIS Vaslui fiind in cuantum de 363.304,13 lei. Urmare acestor documente avizate si semnate de persoana evaluatã, in exercitarea functiei publice de conducere de director executiv al AJPIS Vaslui, Asociatia Comunitarã ßTotul pentru Viatã’ Husi (la care persoana evaluatã a lucrat ca expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene panã la data de 31 decembrie 2012), a beneficiat de finantãri/subventii acordate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin AJPIS Vaslui in cuantum de 459.808,13 lei. Avand in vedere cele de mai sus, ANI a sesizat Parchetul de pe langã Judecãtoria Husi in vederea efectuãrii de cercetãri cu privire la sãvarsirea de cãtre Prepelitã Sorin a infractiunii de conflict de interese prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al Romaniei, potrivit cãruia ‘Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin panã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de muncã in ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani si interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o functie publicã. Persoana evaluatã a fost informatã despre declansarea procedurii de evaluare’, se aratã in comunicatul ANI, postat miercuri pe site-ul institutiei. Sorin Prepelitã a fost numit in functia de director executiv al AJPIS Vaslui pe data de 4 februarie 2013, dupã ce a castigat concursul organizat anterior in acest sens de Agentia Nationalã a Functionarilor Publici. La aflarea rezultatelor concursului, el isi dãduse deja demisia din functia de expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene in cadrul Asociatiei Comunitare ‘Totul pentru Viatã’ Husi. Faptele incriminate de inspectorii ANI avizarea si semnarea unor documente sunt in fapt o obligatie de serviciu, in exercitarea functiei publice de conducere de director executiv al AJPIS Vaslui. În fapt, ONG-ul care ar fi beneficiat de finantare aprobatã de directorul Prepelitã a fost infiintat incã din anul 2003, cu activitate in domeniul socio-medical, in cadrul Centrului Social Multifunctional Husi. Activitatea Asociatiei Comunitare ßTotul pentru Viatã’ Husi se desfãsoarã intr-un Centru de ingrijiri sociale la domiciliul a persoanelor varstnice acreditat in 2006, pe servicii de ingrijiri la domiciliu, si a unui Centru de ingrijiri medicale pentru persoane marginalizate social, dotat si cu un cabinet medical pentru tratamente in cadrul asociatiei, prin contract cu CJAS Vaslui. Din 2007, in cadrul Asociatiei fiinteazã si o Unitate de prevenire si combatere a violentei in familie, in cadrul cãreia functioneazã si ßCentrul de primire in regim de urgentã a victimelor violentei in familie’, acreditat conform legii. Asociatia a beneficiat si anterior numirii lui Sorin Prepelitã ca director al AJPIS de importante subventii de la bugetul de stat, de exemplu in 2010, de peste 60.000 lei, sau in 2006, de o finantare nerambursabilã din partea Ministerul Muncii, Solidaritãtii Sociale si Familiei de peste 27.000 lei. Mai mult, Asociatia Comunitarã ßTotul pentru Viatã’ Husi presteazã, prin centrele sale, servicii sociale inclusiv pentru Primãria municipiului Husi, care, an de an, a acordat de la bugetul local subventii in acest sens. Mai trebuie spus cã, pe langã acordarea de ingrijiri medicale si alte servicii sociale la domiciliu persoanelor varstnice sau aflate in nevoie, Asociatia a mai implementat, incã din 2007, diverse programe in vederea, printre altele, a prevenirii si combaterii violentei in familie, unele dintre activitãti fiind finantate de la bugetul Ministerului Muncii. Pentru activitatea sa in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, Asociatia Comunitarã ‘Totul pentru Viatã’ Husi a fost datã ca exemplu de bune practici de mai multe organizatii, inclusiv de cãtre Consiliul National al Persoanelor Varstnice! Dacã procurorii Parchetului de pe langã Judecãtoria Husi isi vor insusi acuzatiile ANI, Sorin Prepelitã riscã chiar suspendarea din functia de director executiv al AJPIS, chiar dacã, ulterior, se va dovedi cã acuzatiile sunt nefondate. Contactat in cursul zilei de ieri, Sorin Prepelitã nu a dorit sã facã niciun comentariu.