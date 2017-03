Deputatul PNL Daniel Olteanu sustine cresterea salariilor primarilor

luni, martie 20, 2017, 3:00

Deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu sustine cã nivelul actual de salarizare a primarilor este unul derizoriu, care nu corespunde eforturilor pe care multi dintre ei le fac pentru comunitate si nu încurajeazã performanta în administratia publicã localã.

ßFunctia de primar presupune o responsabilitate foarte mare, pe care nu putem sã o negãm sau sã o neglijãm. Asa cum sunt pentru cresterea salariilor in sãnãtate si invãtãmant, pentru o lege a salarizãrii care sã aducã echilibru in sistemul bugetar, cred cã este nevoie si de o remuneratie corectã, majoratã, pentru cei care rãspund de soarta unei comunitãti de mii sau zeci de mii de oameni. De la proiecte de milioane de euro in infrastructurã, derularea unor finantãri cu fonduri locale, guvernamentale sau europene, gestionarea corectã a sute, poate mii de cazuri sociale, mai ales intr-un judet ca al nostru, tot stresul cauzat de cele mai mici probleme pentru care, de multe ori, e arãtat cu degetul primarul – toate acestea nu pot fi remunerate cu salariile de acum.’, spune Daniel Olteanu, care crede cã ßnu i se poate cere unui primar care castigã lunar 2-3.000 de lei sã facã performantã pentru comunitate, cu toate problemele foarte complexe si diverse pe care trebuie sã le gestioneze’. Parlamentarul liberal considerã cã o lege corectã a salarizãrii primarilor ar aduce rezultate vizibile in comunitãtile vasluiene si i-ar motiva pe alesii locali sã facã performantã. ‘Vrem de la primari ‘sã aducã bani’ in comunitate, vrem sã ne creascã nivelul de trai, insã, de multe ori, sunt situatii care nu depind de ei, ci de Guvern. Ca parlamentar, in cele trei luni, am ales sã am o activitate prin care sã vin sãptãmanal in ajutorul primarilor, cu teme punctuale legate de judetul Vaslui, de modul in care ne trateazã Guvernul. Am avut, de asemenea, o serie de intalniri de lucru in comune, in cadrul cãrora am discutat despre problemele si proiectele locale. Primarii cu care am interactionat nu au program de opt ore, pot spune cã nu au nici weekend, de multe ori ii gãsesc pe teren sambãtã si duminicã. Pentru acesti primari dedicati comunitãtii, mereu in cãutare de solutii si mereu ßin prizã’, nivelul de salarizare de acum e foarte scãzut. Avem nevoie de primari care sã fie concentrati la ceea ce trebuie sã facã, nu sã fie frustrati cã iau salarii mici si rãspund de soarta a mii de oameni’, mai spune deputatul Daniel Olteanu, care subliniazã cã electoratul ii sanctioneazã prin vot pe cei care nu fac performantã. Amendamentul la proiectul de lege pentru aprobarea OUG 2/2017 privind unele mãsuri fiscal-bugetare, care prevede majorarea cu 30%, din bani de la buget, a salariilor alesilor locali, va fi dezbãtut si votat in Parlament in perioada urmãtoare.