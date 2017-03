Depunerea de cereri la APIA, aproape în grafic. Plãtile pentru 2016, aproape de final!

joi, martie 30, 2017, 3:00

Continuã Campania de primire a cererilor unice de platã în agriculturã pentru anul 2017, pânã acum, la APIA Vaslui prezentându-se aproape 80% din fermierii programati în acest sens. Termenul final de depunere a cererilor este 15 mai, si, spre deosebire de anii anteriori, acesta nu va urmat de o perioadã suplimentarã de depunere cu aplicarea de penalizãri. Tot în aceastã perioadã, APIA a efectuat plãtile subventiilor aferente campaniei 2016, peste 95% dintre fermierii vasluieni având deja banii în conturi. Operatiunea va fi finalizatã pânã la sfârsitul lunii martie, restul de 1.046 cereri depuse anul trecut fiind deja în curs de autorizare.

Agentia de Plãti si Inter – ventie pentru Agriculturã – Centrul Judetean Vaslui anuntã cã, in perioada 1- 27 martie, au fost depuse, in cadrul Campa – niei de primire a cererilor unice de platã in agriculturã pentru anul 2017, un numãr de 7.641 cereri de platã, pentru o suprafatã de 30.824,50 ha. Panã la aceastã datã au fost programati 9.706 fermieri, numãrul celor care depus cereri reprezintand 78,72% din totalul fermie rilor programati in aceastã perioadã. ßPentru a fi evitate aglomeratiile la sediul judetean sau la cele ale filialelor APIA din judet, unde se depun cererile de subventii, facem un apel la adresa fermierilor sã respecte cu strictete programãrile fãcute pentru depunerea cererilor unice, atat in sectorul vegetal, cat si in cel zootehnic. Reamintim cã termenul limitã de depunere a cererilor de sprijin este 15 mai 2017’, anuntã reprezentantii APIA Vaslui. Fermierii vasluieni pot solicita sprijin in cadrul cererilor unice pentru mai multe scheme de plãti/mãsuri, respectiv plãti directe si ajutoare nationale tranzitorii (plata pentru tineri fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificatã pentru micii fermieri, ANT – vegetal si zootehnic), mãsuri compensatorii de dezvoltare ruralã (Agromediu si climã, Agriculturã ecologicã, plãti pentru zonele care se confruntã cu constrangeri naturale, Agromediu PNDR 2013), scheme de platã in zootehnie. Aceastã perioadã este de altfel una de foc pentru APIA Vaslui, care, in paralel cu primirea cererilor de sprijin in agriculturã pentru anul 2017, face si plãtile subventiilor aferente anului trecut. De pe 27 februarie, datã cand a demarat, la nivel national, autorizarea la platã a cererilor depuse in 2016, APIA Vaslui a reusit sã plãteascã integral 21.795 fermieri, ceea ce reprezintã 95,4% din totalul fermierilor care au depus cerere in anul 2016. Alte 1.046 cereri se aflã in curs de autorizare, conducerea institutiei sperand ca darea in platã a acestora sã fie finalizatã panã la sfarsitul acestei luni. În anul 2016, la Centrul Judetean APIA Vaslui au fost primite un numãr de 22.841 cereri unice de sprijin, 20.602 fermieri beneficiind, in perioada octombrie – decembrie 2016, de avans de platã, bani ce urmau sã fie folositi pentru pregãtirea noului an agricol. În total, panã acum, circa 28 milioane euro, reprezentand subventii agricole aferente anului trecut, au intrat in conturile fermierilor vaslu – ieni!