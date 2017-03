Decât imobil renovat, mai bine «bordel» dãrãpãnat!

joi, martie 9, 2017, 3:00

Cinematograful «Independenta», din centrul municipiului Vaslui, va rãmâne în continuare în paraginã. Regia Autonomã de Distributie si Exploatare a Filmelor a avizat negativ cererea Consiliului Local Vaslui de a prelua clãdirea. Nu stim dacã la baza refuzului stã o «viziune artisticã» sau altceva. Cert este însã cã ambele foste cinematografe ale Vasluiului, „Independenta” si „Modern”, vor rãmâne în continuare raiul boschetarilor si al mizeriei.

La inceputul anului trecut, factori de decizie din cadrul Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor (RADEF) siau dat acordul de principiu pentru redactarea unui protocol de preluare pentru ambele cinematografe, cerand si o hotãrare de Consiliului Local (CL) in acest sens. ‘Am fãcut cerere pentru preluare, am aprobat in CL, asa cum ni s-a cerut, iar apoi am primit aviz negativ din partea celor de la RADEF’, a spus Dragos Cazacu, viceprimarul municipiului Vaslui. În luna ianuarie 2016, CL Vaslui a aprobat preluarea in administrare a Cinematografului ‘Independenta’. Dupã votul dat de consilierii locali, cinemato graful urma sã treacã din proprietatea privatã a statului si administrarea ‘Romania Film’ in proprietatea municipiului Vaslui. Consilierii locali au avut de ales intre cele douã propuneri formu late in comisiile de specialitate: preluarea Cinematografului ‘Independenta’ sau preluarea ambelor cinematografe din centrul orasului. La vremea respectivã, Valeriu Caragatã, consilier PSD si presedintele de sedintã, preciza: ‘În comisii au fost discutii sã preluãm cele douã cinematografe. Cinematograful ‘Independenta’ este legat de un bloc de locuinte si, fiind o clãdire mai nouã, ar fi bine sã ne dozãm efortul financiar (…). Apoi, in functie de rezultatele obtinute, sã il preluãm si pe al doilea’, spunea Valeriu Caragatã. La randul lui, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, spunea anul trecut cã ambele clãdiri fac parte din zestrea edilitarã a orasului. ‘Va trebui sã vedem cum le folosim dupã reabilitare. Pentru o perioadã de 15 ani, va trebui pãstrat obiectul de activitate. Cele douã cinematografe nu au scene si, in afarã de proiectie de film, nu se poate organiza altceva’, spunea Vasile Pavãl.

Istoricul celor doua cinematografe

Potrivit OG nr. 39/2005, cinematografele ‘Independenta’ si ‘Modern’ din municipiul Vaslui se aflã in proprietatea privatã a statului si in administrarea RADEF – ‘Romania Film’. În anul 2008, Parlamentul a aprobat Legea nr. 303, act normativ care dãdea posibilitatea trecerii imobilelor respective, cu tot cu terenurile aferente, in domeniul public al unitãtilor administrativ-teritoriale si in administrarea autoritãtilor locale. Preluarea clãdirilor se putea face cu conditia mentinerii destinatiei initiale, adicã sã rãmanã cinematografe. ‘În cazul in care se constatã nerespectarea de cãtre reprezentantii autoritãtilor administratiei publice locale a obligatiilor ce le revin conform protocoalelor de preluare incheiate, precum si conform prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor va initia procedurile necesare pentru trecerea respectivelor imobile din domeniul public local in domeniul privat al statului’, se prevede in actul normativ.